Lille OSC kent zwakke generale repetitie voor wedstrijd tegen Ajax

Zondag, 14 februari 2021 om 19:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:08

Lille OSC heeft zondagavond de koppositie heroverd in de Ligue 1. De ploeg van trainer Christophe Galtier overtuigde allerminst en kwam in eigen huis niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Stade Brest, waardoor de ploeg een slechte generale kende in aanloop naar het Europa League-duel met Ajax van aanstaande donderdag. Sven Botman kreeg rust van Galtier en bleef de volledige wedstrijd op de bank. Daarmee miste de Nederlander zijn eerste minuten van het seizoen.

Lille wist de laatste zeven officiële wedstrijden te winnen, maar had het tegen Brest aanzienlijk lastig. De eerste keer dat de ploeg van Galtier gevaarlijk werd was na een half uur spelen, toen Jonathan David het vijandelijke doel over vuur nam. De Canadees deed dit na een goede individuele actie, maar zag hoe doelman Sébastien Cibois de bal goed verwerkte. Ook Brest kreeg in het eerste bedrijf een goede mogelijkheid om te scoren. Romain Perraud probeerde het met een schot vanaf de rand van de zestien en gaf zijn inzet een lastige stuit mee, maar zag hoe Mike Maignan zijn doel schoon hield door de bal over de achterlijn te tikken.

In de tweede helft viel er beduidend meer te genieten en zorgde Lille voor het eerste gevaar via Xeka, die enkele minuten na rust het doel onder vuur nam, maar zijn inzet rakelings langs de rechterpaal zag gaan. Na driekwart wedstrijd kon de thuisploeg alsnog juichen toen David de bal met enig fortuin afrondde. De aanvaller vierde het feestje, maar werd door scheidsrechter Bastein Dechepy teruggevlagd vanwege buitenspel. Diezelfde Dechepy deed niet veel later wederom van zich spreken toen hij een zeker lijkende overtreding op Jonathan Bamba niet bestrafte met een strafschop. In plaats daarvan gaf hij de aanvaller geel vanwege een schwalbe.

Lille probeerde er in het laatste kwartier een slotoffensief uit te persen, maar wist de goed georganiseerde muur van Brest niet te doorbreken. De beste mogelijkheid werd genoteerd door José Fonte, die een kopbal produceerde uit een hoekschop, maar zijn inzet over de lat zag gaan. De puntendeling was echter wel voldoende om de koppositie in de Ligue 1 over te nemen, nadat Lille zaterdagavond werd gepasseerd door Paris Saint-Germain. De ploeg van Galtier heeft nu een voorsprong van één punt op de Parijzenaars.