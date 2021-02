Dolend Vitesse verliest opnieuw en lijkt definitief af te haken in titelstrijd

Zondag, 14 februari 2021 om 18:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:45

Vitesse is er zondagavond wederom niet in geslaagd om een duel in winst om te zetten in de Eredivisie. De ploeg van trainer Thomas Letsch ging op eigen veld met 0-2 onderuit tegen FC Twente door doelpunten van Queensy Menig en Thijs van Leeuwen. Het betekende voor Twente de eerste treffer in vier duels en de eerste overwinning sinds 9 januari, toen de Tukkers met 1-4 te sterk waren voor FC Emmen. Door de overwinning herovert Twente de zevende plek, terwijl Vitesse vierde blijft en nu een achterstand van elf punten op koploper Ajax heeft.

De ploeg van Letsch wist de laatste drie duels in de Eredivisie niet te winnen en kwam ook tegen Twente al snel op achterstand. Na een kwartier spelen namen de bezoekers over na slordig balverlies op het middenveld van Riechedly Bazoer. Jayden Oosterwolde stuurde Luciano Narsingh de diepte in, waarna Menig op aangeven van Narsingh de bal langs de uitkomende Remko Pasveer in het doel schoof: 0-1. Even daarvoor had Vitesse via Eli Dasa ook het net gevonden, maar de treffer van de Israëliër werd afgekeurd wegens buitenspel. Vitesse kreeg na een half uur spelen een nieuwe klap te verwerken, toen Oussama Tannane het veld moest verlaten vanwege hamstringklachten. Hij werd vervangen door Daan Huisman.

Twente had in de eerste helft het veldoverwicht, maar wist buiten het doelpunt niet gevaarlijk op te duiken voor de neus van Pasveer. Dat lukte Vitesse wel, dat in de persoon van Patrick Vroegh een lastig schot produceerde. Joël Drommel had moeite om de inzet van de middenvelder te keren, maar kreeg hulp van Kik Pierie voordat de thuisploeg echt gevaarlijk kon worden. Ook na rust kwam Twente beter uit de kleedkamer en leek het al snel op een comfortabelere voorsprong te komen. Narsingh wist de bal voorbij Pasveer te krijgen, maar zag zijn inzet van de lijn worden gehaald door Maximilian Wittek. De bezoekers waren in de tweede helft minder dominant aanwezig, maar bleef desondanks vrij eenvoudig overeind.

De tweede helft liep niet over van schoonheid. De eerste keer dat Vitesse een serieuze mogelijkheid creëerde was twintig minuten voor tijd, toen Loïs Openda met een bekeken bal Armando Broja in stelling bracht. De aanvaller probeerde het ineens met een bekeken lob over Drommel, maar moest toezien hoe zijn poging rakelings over ging. De ploeg van Letsch probeerde in de slotfase een gelijkmaker te forceren, maar kreeg in blessuretijd de genadeklap, toen Van Leeuwen aan het einde van een vlijmscherpe counter stond en op aangeven van Gijs Smal van dichtbij de 0-2 maakte. Vitesse liep zodoende tegen de eerste thuisnederlaag van het seizoen aan en moet volgende week op bezoek bij PSV.