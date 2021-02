Eén speler van Willem II had na 5-0 verlies toch reden om blij te zijn

Zondag, 14 februari 2021 om 18:17 • Daniel Cabot Kerkdijk

Voor Sven van Beek was de wedstrijd tegen Feyenoord zondag een speciale, ondanks de 5-0 nederlaag van Willem II. De verdediger, gehuurd van de Rotterdammers, stond voor het eerst in bijna twee jaar weer eens aan de aftrap van een wedstrijd in de Eredivisie. En dat uitgerekend tegen de club waarvoor hij vrijwel zijn hele carrière speelde.

“Voor mij is dit gewoon een heel mooi moment”, zei Van Beek, die de afgelopen jaren werd achtervolgd door blessureleed, bij ESPN. “Twee jaar lang heb ik heel hard moeten knokken om weer fit te worden, dag in, dag uit. Ik koos ervoor om Feyenoord deze winter te verlaten zodat ik speelminuten kan maken bij Willem II. Om dan juist hier in De Kuip voor het eerst weer te spelen, is heel speciaal.”

Van Beek werd niet verrast door de basisplaats die hij van Zeljko Petrovic kreeg. “Ik weet wat ik kan en ik trainde bij Feyenoord al weken mee. De situatie hier was alleen dat ik geen speelminuten zou krijgen. Dit is voor mij een mooie kans om minuten te maken, want ik miste het spelletje.” Van Beek verliet na ruim een uur spelen het veld. “Ik heb zo lang niet gevoetbald, en gezien de stand kon ik niet veel meer brengen. Voor mij dus verstandig om eruit te stappen.”

Bij aankomst in het stadion wilde Van Beek eerst, zoals gebruikelijk, linksaf slaan richting de kleedkamer van Feyenoord. “Ja, ik maakte een schijnbeweging naar links, maar ik moest natuurlijk naar rechts, naar de kleedkamer voor de uitploeg”, zei Van Beek lachend. “Deze nederlaag is heel vervelend, zeker de manier waarop het gebeurde. In zeven minuten na rust gaven we de wedstrijd weg. Dat mag niet en daar ben ik ook heel boos om.”

“Hier moeten we van leren. Maar persoonlijk ben ik wel trots op dit moment.” Petrovic was zeer tevreden over het optreden van Van Beek. “We hebben hem gehaald om te spelen, en ik vond dat hij dat uitstekend deed. Echt uitstekend, knap van die jongen.”