Real Madrid heeft geen kind aan Valencia; zorgen om Carvajal

Zondag, 14 februari 2021 om 18:06 • Yanick Vos • Laatste update: 18:09

Real Madrid heeft zondag met speels gemak gewonnen van Valencia. Op eigen veld was de Koninklijke met 2-0 te sterk voor de huidige nummer twaalf van LaLiga. Beide doelpunten werden gemaakt in de eerste helft en kwamen op naam van Karim Benzema en Toni Kroos. Enige smet op de overwinning is het uitvallen van Dani Carvajal. De rechtsback, pas hersteld van een blessure, leek in de eerste helft geblesseerd te zijn geraakt en zijn hamstring.

In de strijd om de Spaanse landstitel kan Real Madrid zich geen fouten meer veroorloven en dus moest er zondag gewonnen worden van Valencia. De thuisploeg ging vanaf het eerste fluitsignaal op zoek naar de voorsprong en kreeg na twaalf minuten loon naar werken. Vanuit de counter wist Toni Kroos zijn ploeggenoot Benzema te bereiken. De Franse spits kapte naar binnen en schoot vanaf de punt van het strafschopgebied raak in de verre hoek. Real Madrid was de bovenliggende partij en wist het krachtsverschil op het veld uit te drukken in de stand op het scorebord. In de slotfase van de eerste helft legde Lucas Vázquez af op Kroos, die vanaf de rand van het strafschopgebied met een droge knal raak schoot: 2-0. Vázquez was na 28 minuten spelen de vervanger van Carvajal. Laatstgenoemde maakte vandaag zijn rentree en viel dus opnieuw geblesseerd uit.

Valencia had niets in te brengen tegen Real Madrid, dat het ook de komende weken moet doen zonder Sergio Ramos. De Spaanse verdediger, die de afgelopen weken al geblesseerd aan de kant zat, is geopereerd aan zijn knie en maakt naar verwachting pas in het einde van maart zijn rentree. Behalve Ramos moest trainer Zinédine Zidane het tegen Valencia ook stellen zonder Eden Hazard, Marcelo, Eder Militão, Alvaro Odriozola, Rodrygo en Federico Valverde. In de tweede helft bleef het spelbeeld onveranderd: Real Madrid viel aan en Valencia hield tegen. Na precies een uur spelen leek Edouard Mendy voor de 3-0 te zorgen. Het doelpunt van de Franse linksback werd echter afgekeurd, omdat hij met zijn rechtervoet buitenspel stond toen hij in het strafschopgebied werd aangespeeld door Vinicius Júnior.

Eerder dit seizoen won Valencia met 4-1 van Real Madrid. Voor het eerst sinds het seizoen 1967/68 had de club daardoor de kans om in een jaargang twee keer te winnen van de Spaanse grootmacht. Dat zat er zondag echter geen moment in. Het doel van Thibaut Courtois werd in de hele wedstrijd slechts een keer onder vuur genomen door Valencia. Door de zege verkleint Real Madrid de achterstand op koploper Atlético Madrid naar vijf punten, al heeft de lijstaanvoerder nog twee wedstrijden tegoed.