Feyenoord blijft dromen van Champions League: ‘Dat had ik een tijd niet gezien’

Zondag, 14 februari 2021 om 17:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:07

Feyenoord boekte zondag in de thuiswedstrijd tegen Willem II zijn grootste overwinning van het seizoen. Het team van Dick Advocaat won het Eredivisie-duel in De Kuip met 5-0. De grootste zege dit seizoen van Feyenoord tot zondag was een 1-4 in september, en ook toen was Willem II de tegenstander. “Zelfs bij een stand van 5-0 zag je dat we dreigend bleven en op zoek gingen naar de 6-0. Het was leuk om naar te kijken”, vertelde Advocaat na afloop.

Advocaat bekende dat hij in de eerste helft heel wat minder had genoten. “Gelukkig hadden de spelers dat zelf ook in de gaten. Met een beetje geluk kwamen we vlak voor rust op voorsprong. In de kleedkamer zeiden de spelers zelf: zo kunnen we niet doorgaan. En daar hadden ze helemaal gelijk in. We zijn als team wat vroeger druk gaan zetten en daar had Willem II moeite mee.”

In de eerste zeven minuten van de tweede helft liep Feyenoord van 1-0 uit naar 3-0. “De vreugde straalde van het elftal af. Dat had ik een tijd niet gezien”, zei Advocaat, die twee weken geleden nog leek overwegen op te stappen na de blamage bij sc Heerenveen (3-0). “Er hangt weer een positieve sfeer. Deze ploeg heeft in twee wedstrijden zes punten gepakt en acht goals gemaakt. Dat doen ze goed.”

Woensdag speelt Feyenoord in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker weer tegen Heerenveen. “Hopelijk doen we het dan beter dan de vorige keer.” Steven Berghuis beaamde dat het gesprek in de kleedkamer de sleutel was naar de overwinning. “We hebben toen afgesproken dat er meer wisselwerking tussen de spits en het middenveld moest komen, waar we het eerder vooral via de flanken zochten.”

“We wilden de centrumverdedigers van Willem II aan het lopen krijgen. Dus: Bryan Linssen moest vanuit de spits in de bal komen, dan kon Mark Diemers of Jens Toornstra. In de tweede helft merkte je dat we meteen veel gevaarlijker waren”, legde de aanvaller annex captain uit. “Dan zie je ook iedereen lachen en plezier hebben. Het was ook fijn om het goede gevoel weer te krijgen, na twee weken zonder voetbal. De weg naar de tweede plaats ligt gewoon nog open en ook de beker wordt belangrijk.”

Justin Bijlow verdedigde zondag het doel van Feyenoord. De keeper maakte zijn rentree na maandenlang blessureleed. Dat ging ten koste van de basisplaats van Nick Marsman. "Ik heb tegen Marsman gezegd dat hij het voortreffelijk heeft gedaan. Daar valt niets op af te dingen”, besloot Advocaat. “Voordat Bijlow geblesseerd raakte, stond hij bijna in het Nederlands elftal. Daarom is Bijlow mijn eerste keeper. Als hij fit, dan gaat hij erin.”