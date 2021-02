Manchester United verslikt zich in West Bromwich en ziet City uitlopen

Zondag, 14 februari 2021 om 16:58 • Yanick Vos • Laatste update: 17:08

Manchester United is er niet in geslaagd om te winnen op bezoek bij West Bromwich Albion, de nummer negentien van de Premier Leauge. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer kwam al binnen twee minuten op achterstand. Bruno Fernandes tekende vlak voor rust voor de gelijkmaker, maar meer zat er niet in voor United: 1-1. Na de 1-2 thuisnederlaag tegen Sheffield United eind vorige maand, weet United opnieuw niet te winnen van een degradatiekandidaat.

De wedstrijd was nog geen twee minuten oud toen Manchester United op achterstand kwam. Mbaye Diagne had slechts 83 seconden nodig om de score te openen. Hij schatte een hoge voorzet van Conor Gallagher op waarde in, kroop voor zijn bewaker Victor Lindelöf en kopte de 1-0 tegen de touwen. De thuisploeg verdedigde de voorsprong in de eerste helft tegen een aanvallend onmachtig United. Het team van Ole Gunnar Solskjaer kon lange tijd geen vuist maken tegen WBA en had het aan David de Gea te danken dat de achterstand niet groter werd in de 27ste minuut. Met een uitstekende redding op een kopbal van Robert Snodgrass voorkwam de Spaanse keeper de 2-0.

West Brom had zijn zaakjes in verdedigend opzicht goed op orde. United had veel moeite om de ruimte te vinden en kwam daardoor moeizaam tot kansen. Toch slaagden de bezoekers erin om de stand voor rust gelijk te trekken. Vlak voor rust was het Luke Shaw die een hoge voorzet in huis had op Bruno Fernandes, die met zijn linkervoet op prachtige wijze scoorde. Vanuit de volley tekende Portugees voor de gelijkmaker. Het was al de 38ste keer dat hij in zijn eerste 38 Premier League-wedstrijden bij Manchester United betrokken was bij een doelpunt (22 doelpunten en 16 assists). Met de gelijkmaker op zak ging United na rust op zoek naar de voorsprong, maar die kwam er niet.

Na een uur spelen wees scheidsrechter Craig Pawson naar de stip toen Harry Maguire in het strafschopgebied werd neergehaald door Semi Ajayi. De VAR vond het echter te licht voor een strafschop, waarna Pawson de beelden langs de lijn bestudeerde en de penalty introk. Zijn besluit was een hard gelag voor United, dat voetballend nauwelijks tot kansen kwam. De grootste kans was voor de thuisploeg, toen Diagne in de slotfase alleen afging op De Gea nadat hij Maguire aftroefde in een onderling duel. De keeper redde op zijn inzet, waarna de aanvaller met de kop leek te gaan scoren. Vlak voordat hij zijn hoofd tegen de bal kon zetten, sloeg De Gea de bal weg. Met zijn weergaloze redding voorkwam hij een nederlaag.

Met nog tien minuten op de klok kwam Donny van de Beek binnen de lijnen als vervanger van Fred. De Oranje-international kon zijn stempel in de slotfase echter niet drukken. United drong aan in de hoop op een overwinning. Maguire was er in blessuretijd nog dichtbij; zijn kopbal belandde op de paal. WBA hield stand en pakt een bonuspunt in de strijd tegen degradatie. United lijdt duur puntverlies in de race om het kampioenschap. De nummer twee op de ranglijst komt op 46 punten, 7 minder dan koploper Manchester City, dat zaterdag met 3-0 won van Tottenham Hotspur.