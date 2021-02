Atalanta ontsnapt via Muriel in extremis aan puntenverlies tegen laagvlieger

Zondag, 14 februari 2021 om 16:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:56

Atalanta is zondagmiddag op bezoek bij Cagliari ontsnapt aan duur puntenverlies. Lang leek de ploeg van trainer Gian Piero Gasperini af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, totdat invaller Luis Muriel in de laatste minuut de ban brak: 0-1. De overwinning heeft geen gevolgen voor de stand op de ranglijst, want Atalanta blijft zevende. Gasperini begon voor de verandering zonder Nederlanders aan de aftrap. Marten de Roon viel halverwege het duel in, terwijl Sam Lammers op de bank bleef. Hans Hateboer is nog altijd geblesseerd.

Het eerste moment van opwinding volgde na ruim een kwartier spelen, toen Robin Gosens in het strafschopgebied werd bediend en zonder na te denken het doel van Cagliairi onder vuur nam. Tot opluchting van doelman Alessio Cragno eindigde het schot van de Duitser naast het doel. Het duel kenmerkte zich in de eerste helft door het nodige oponthoud, doordat beide ploegen de duels niet schuwden. Onder andere Radja Nainggolan kwam halverwege de eerste helft stevig invliegen.

Atalanta zocht in het eerste bedrijf veelvuldig de aanval en leek via Duván Zapata op voorsprong te komen, toen de Colombiaan in kansrijke positie op maat werd bediend vanaf de linkerkant. Het ontbrak de spits echter aan precisie, waardoor zijn kopbal over de lat ging. Aan de andere kant was João Pedro dichtbij de openingstreffer namens Cagliari. De middenvelder produceerde een schot op doel vanaf de rand van de zestien, maar moest toezien hoe Bosko Sutalo zich namens Atalanta op het laatste moment voor zijn inzet gooide.

Nadat Gosens een kwartier voor tijd een grote kans om zeep hielp, leek het duel af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel. Ware het niet dat Muriel, die twintig minuten voor tijd binnen de lijnen was gekomen voor Josip Ilicic, alsnog het vonnis voltrok voor de bezoekers. De Colombiaan slalomde zich tussen twee verdedigers van Cagliari door en schoot vervolgens raak in de korte hoek: 0-1. Diep in blessuretijd leek Cagliari vervolgens te mogen aanleggen vanaf elf meter na een overtreding van De Roon op Daniele Rugani, maar na het bestuderen van de beelden draaide scheidsrechter Marco Piccinini zijn beslissing terug.