Adam Maher en FC Utrecht met de schrik vrij na zeldzaam gemiste strafschop

Zondag, 14 februari 2021 om 16:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:30

FC Utrecht heeft zondagmiddag goede zaken gedaan met het oog op de ranglijst. De ploeg van trainer René Hake was in eigen huis met 3-1 te sterk voor VVV-Venlo door twee doelpunten van Mimoun Mahi en een treffer van Bart Ramselaar en stijgt daarmee naar de zevende plek. Giorgos Giakoumakis maakte vanaf de stip zijn 22ste van het seizoen namens VVV, nadat in de eerste helft Adam Maher zijn ploeg vanaf de strafschopstip verzuimde op voorsprong te schieten. Het betekende voor Utrecht de eerste gemiste strafschop sinds december 2014. De 33 strafschoppen die volgden werden allemaal benut door de Domstedelingen.

Utrecht is bezig aan een sterke serie en verloor slechts één van de laatste negen wedstrijden. Ook tegen VVV begon de ploeg sterk. Maher vond na zeven minuten spelen de vrijstaande Sander van de Streek, die zijn schot uit de draai in het zijnet zag gaan. De thuisploeg had in de beginfase van het duel een licht veldoverwicht, maar wist daarin niet tot levensgrote kansen te komen. Na ruim een half uur spelen legde scheidsrechter Bas Nijhuis de bal op advies van de videoscheidsrechter op de stip. Willem Janssen kopte een hoekschop op de arm van Danny Post, waarna Maher mocht aanleggen vanaf elf meter. De middenvelder schoot echter slap in en zag Thorsten Kirschbaum eenvoudig redden in de linkerhoek.

Maher nam voor de verandering plaats achter de bal omdat de vaste strafschoppennemer, Simon Gustafson, nog altijd niet terug is van een blessure. Utrecht bleef in het restant van de eerste helft de bovenliggende partij en kwam via Hidde ter Avest bijna alsnog op voorsprong. De vleugelverdediger haalde vanaf de rand van de zestien uit met links, maar moest toezien hoe Kirschbaum en de paal een fraaie treffer in de weg stonden. Aan de andere kant kwam VVV er gevaarlijk uit via Zinédine Machach. De middenvelder verzuimde de meegelopen Giakoumakis in stelling te brengen en schoot hoog over het doel van Eric Oelschlägel.

In de tweede helft bleef Utrecht het betere van het spel houden en nam de ploeg van Hake na ruim een uur spelen de leiding. Hake had even daarvoor een drietal wissels doorgevoerd en zag de ingevallen Mahi en Moussa Sylla de bank breken. Laatstgenoemde legde de bal op een presenteerblaadje bij de tweede paal, waarna Mahi via het hoofd van Tobias Pachonik raak kopte voor de 1-0. Een schot van Gyrano Kerk kon een minuut later door Kirschbaum worden gekeerd, nadat de Duitse sluitpost zijn vuisten achter de bal kreeg.

Utrecht creëerde in die fase kans op kans, maar was uiterst ongelukkig in de afronding. Kerk schoot op aangeven van Ter Avest ineens op de lat en Maher raakte na een goede individuele actie de paal met een hard schot van afstand. Vijf minuten voor tijd gooide Bart Ramselaar het duel alsnog in het slot. De middenvelder creëerde in de zestien de nodige ruimte voor zichzelf en schoot raak in de lange hoek: 2-0. Nadat VVV vervolgens vanaf de stip de aansluitingstreffer maakte via Giakoumakis nadat de Griek zelf werd gevloerd door Oelschlägel, gooide Mahi met zijn tweede van de middag het duel in het slot. De aanvaller werd bediend door Ramselaar en had de bal voor het intikken: 3-1.