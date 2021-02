Feyenoord haalt uit in tweede helft en zet grote score neer

Zondag, 14 februari 2021 om 16:20 • Dominic Mostert

Feyenoord heeft zondagmiddag een ruime overwinning geboekt op Willem II. De nummer vier van de Eredivisie speelde geen goede eerste helft, maar was in het tweede bedrijf oppermachtig: 5-0. Het werd zodoende een pijnlijke terugkeer in De Kuip voor de bij Feyenoord vetrokken assistent-trainer Zeljko Petrovic, die hoofdtrainer is van Willem II. Feyenoord heeft nu 41 punten en vindt de aansluiting met Vitesse en AZ, die respectievelijk één en twee punten meer hebben; AZ heeft een duel meer gespeeld.

Het was een klein wonder dat Feyenoord in de pauze leidde met 1-0, want de ploeg van Dick Advocaat kon niet terugkijken op een goede eerste helft. De eerste goed uitgespeelde aanval leverde in de blessuretijd een doelpunt op: een vlotte combinatie over de rechterflank resulteerde in een pass van Mark Diemers aan Jens Toornstra. In het strafschopgebied nam Toornstra de bal handig mee, waarna hij meteen kon afronden. Willem II had op dat moment al meerdere kansen laten liggen om de score te openen.

Al in de derde minuut zorgde Ché Nunnely voor het eerste gevaar van Willem II. De buitenspeler schoot vanaf de rand van het strafschopgebied voorlangs het doel van Justin Bijlow, die terugkeerde na maanden van blessureleed en meteen de voorkeur kreeg boven Nick Marsman. De herstelde doelman zag een inzet van Kwasi Okyere Wriedt van dichtbij net naast gaan, nadat de aanvaller van Willem II op het laatste moment een zetje kreeg van Tyrell Malacia; kort daarna bracht Bijlow redding op een inzet van dezelfde Wriedt.

Op slag van rust kwam Feyenoord op voorsprong en na de pauze bouwden de Rotterdammers die marge uit. In de eerste zeven minuten van de tweede helft trok Feyenoord de wedstrijd volledig naar zich toe. Kort nadat Bryan Linssen van afstand tegen de paal schoot, kopte hij hard raak na een voorzet van Jens Toornstra, toen Willem II niet oplette nadat Toornstra en Steven Berghuis zich samen ontfermden over een korte corner. Invaller Luis Sinisterra maakte er 3-0 van na een combinatie tussen Linssen en Toornstra. Een strafschop van Berghuis na een overtreding van Derrick Köhn op Linssen leidde tot de 4-0, waarna invaller Orkun Kökçü de eindstand bepaalde uit een fraai afstandsschot.