‘Het zou fantastisch zijn als mijn broertje ook de stap maakt naar Ajax 1’

Zondag, 14 februari 2021 om 15:23 • Laatste update: 15:24

Jurriën Timber hoopt in de nabije toekomst samen met zijn tweelingbroer Quinten in de hoofdmacht van Ajax te spelen. Na afloop van het gewonnen duel met Heracles Almelo (0-2) ging de negentienjarige Timber in gesprek met Het Parool in op de speciale verstandhouding met zijn tweelingbroer, die momenteel voor Jong Ajax uitkomt. Ook spreekt de verdediger zich uit over de concurrentiestrijd met Perr Schuurs.

“Het zou fantastisch zijn als mijn broertje ook de stap maakt naar de A-selectie”, zegt Timber. “We hebben al een half jaar samen in Jong Ajax gespeeld. Dat is toch wel heel speciaal als je zo’n sterke band hebt met elkaar.” Waar de verdediger al bijna een jaar geleden in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (1-3 winst) zijn debuut maakte in het eerste elftal van Ajax, moet zijn broer vooralsnog genoegen nemen met een rol in de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag.

Na een avontuur van zes jaar bij Feyenoord maakten de gebroeders Timber in 2014 de overstap naar Ajax. De ontwikkeling van Quinten werd in november even halt toegeroepen, toen hij zijn middenvoetsbeentje brak. Jurriën denkt dat hij zelf ook al een stap verder had kunnen zijn, maar de coronacrisis was voor hem een flinke tegenvaller. “Dat was moeilijk, want de kans dat ik na mijn debuut vaker had mogen spelen was best groot. Maar nog moeilijker was dat ik na de zomer veel met blessures heb geworsteld. Dan kom je niet in je ritme. Ik speelde gewoon te weinig.”

Verder gaat Timber ook in op de concurrentiestrijd met Schuurs in het centrale hart van de Amsterdamse achterhoede. “Ze ontlopen elkaar weinig en dat houdt beiden scherp. Ik kan per wedstrijd bekijken wie ik opstel”, gaf Erik ten Hag eerder al te kennen. “Het is een gezonde strijd tussen ons”, erkent Timber, die de laatste weken steeds vaker de voorkeur krijgt boven Schuurs. “De trainer kan op ons bouwen. En dat ik nu geregeld speel, daar ben ik blij mee. Dat betekent dat ik het goed doe.”