Arek Milik verstuurt zeer sarcastische liefdesverklaring op Valentijnsdag

Zondag, 14 februari 2021 om 14:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:53

Arek Milik heeft Valentijnsdag aangegrepen om een sarcastische boodschap te versturen naar Aurelio De Laurentiis, de voorzitter van Napoli. De spits verliet Napoli in januari voor Olympique Marseille, nadat hij in onmin raakte met de clubleiding van de huidige nummer vijf van de Serie A. Op Instagram plaatst Milik zondag een afbeelding van hemzelf met De Laurentiis, waarin beiden omringd worden door een groot hart.

'Memories' en 'Happy Saint Valentine's' schrijft Milik bij de foto, een kleine maand nadat hij Napoli verliet met een verplichte optie tot koop voor Marseille. Zijn relatie met De Laurentiis was het afgelopen anderhalf jaar problematisch. Milik was vorig jaar november betrokken bij de spelersopstand van Napoli, toen een deel van de selectie na het Champions League-duel met Red Bull Salzburg weigerde in de bus te stappen die de spelers naar een afzonderingsoord zou brengen. Dit tot woede van De Laurentiis, die spelers en technische staf verplichtte naar Castel Volturno te gaan, een oord op 45 minuten van Napels waar de selectie moest verblijven.

Het leverde de spelersgroep en dus ook Milik een boete op. Eind december meldde de Corriere dello Sport dat Napoli de ex-aanvaller van Ajax heeft aangeklaagd voor muiterij en dat de club een bedrag van een miljoen euro eist. Verder zou Milik zich schuldig hebben gemaakt aan het schenden van het portretrecht. De spits heeft zonder toestemming van de club zijn eigen restaurant in het Poolse Katowice gepromoot, zo schreef de krant, die eraan toevoegde dat Milik overwoog zélf juridische stappen te ondernemen, omdat hij zijn salaris van oktober nog niet had ontvangen. Het is niet bekend of daar inmiddels verandering in is gekomen.