Jordan Veretout leidt AS Roma naar zege op Nederlands getint Udinese

Zondag, 14 februari 2021 om 14:30 • Laatste update: 14:33

AS Roma heeft zich zondagmiddag verzekerd van een eenvoudige zege in de Serie A. In het Stadio Olimpico werd Udinese met 3-0 opzij gezet. Met de overwinning profiteren i Giallorossi maximaal van het puntenverlies van de concurrenten AC Milan en Juventus, die zaterdag met respectievelijk 2-0 en 1-0 onderuitgingen. Roma, dat met 43 punten de derde plek op de ranglijst bezet, vaart in het kielzog van voorlopige koploper Milan (49 punten) en Internazionale (47); Juve (42) en Napoli (40) completeren de Italiaanse top vijf.

Er was veel Nederlandse inbreng in de openingswedstrijd van de Italiaanse voetbalzondag: Rick Karsdorp stond wederom in de basis bij Roma; Bram Nuytinck en Marvin Zeegelaar gaven een oranje tint aan de basiself van Udinese. Met name voor de twee laatstgenoemden zou het een zware middag worden, daar de thuisploeg al na vijf minuten spelen op voorsprong kwam. Gianluca Mancini speelde zich vrij aan de rechterkant van het veld en bezorgde een voorzet op maat bij Jordan Veretout, die van dichtbij overtuigend binnenknikte: 1-0.

De Romeinen waren duidelijk niet van plan het daarbij te laten, want na de openingstreffer werd de druk nog verder opgevoerd. Die aanvalslust leverde Roma halverwege de eerste helft een verdubbeling van de marge op. Henrikh Mkhitaryan werd in het vijfmetergebied onderuitgehaald door doelman Juan Musso, waarna arbiter Piero Giacomelli een enigszins discutabele strafschop toekende. De videoscheidsrechter voerde echter geen correctie uit, waardoor Veretout vanaf elf meter de 2-0 mocht maken. Vijf minuten later leek Lorenzo Pellegrini zelfs voor de 3-0 te zorgen, maar vanwege een overtreding van Mkhitaryan eerder die aanval werd de treffer, na het bekijken van de videobeelden, afgekeurd door Giacomelli.

Udinese, waar Thomas Ouwejan in de tweede helft mocht invallen en Jayden Braaf negentig minuten op de bank bleef, kwam twee minuten na rust met het eerste wapenfeit van de wedstrijd: Rodrigo De Paul schoot van buiten de zestien rakelings naast. Ruim een kwartier later kregen de bezoekers een nog een betere mogelijkheid om de aansluitingstreffer tegen de touwen te werken. In eerste instantie verzuimde Gerard Deulofeu oog in oog met Pau López af te ronden, waarna ook De Paul in de rebound naliet te scoren. Het slotakkoord werd gespeeld door invaller Pedro, die vanaf de rand van de zestien met een geplaatst schot voor de 3-0 zorgde.