Dick Advocaat uit onvrede over bekerloting na koppeling met Ajax

Zondag, 14 februari 2021 om 14:28 • Dominic Mostert

Dick Advocaat is niet te spreken over de wijze waarop wordt geloot in de TOTO KNVB Beker. Zaterdagavond werd Feyenoord gekoppeld aan Ajax in een mogelijke halve finale, maar eerst moet de ploeg van Advocaat woensdag nog zien te winnen van sc Heerenveen. De oefenmeester vindt het onnodig om ver van tevoren al mogelijke tegenstanders bekend te maken.

Bij de loting voor de kwartfinale, op 23 januari, was al vast komen staan dat Ajax en de winnaar van de wedstrijd tussen NEC en VVV-Venlo een uitwedstrijd zouden krijgen in de halve finale. Zaterdag werd duidelijk hoe de halve finales eruit kunnen zien. "Ik vind het al helemaal vreemd dat ze dat helemaal doorberekend hebben", zegt Advocaat zondagmiddag bij ESPN, vlak voor het competitieduel met Willem II in De Kuip. "Hadden ze niet even kunnen wachten? Normaal is een loting toch een loting? Dan ga je toch niet vier weken van tevoren alles bekendmaken, of wel?"

Vorig seizoen werd bij de laatste zestien al werd doorgeloot voor de rest van het toernooi. Dit seizoen gebeurde dat alleen voor de thuisspelende teams in de kwartfinale. Journalist Pascal Kamperman attendeert Advocaat erop dat die keuze is gemaakt om de 'organisatie' te vergemakkelijken. "Ja ja, moeilijke organisatie. De KNVB heeft het heel moeilijk", reageert Advocaat cynisch. Ook het argument dat de clubs alvast voorbereidingen treffen voor het organiseren van een thuiswedstrijd overtuigt hem niet. "Wij kunnen het wel organiseren. Over dat andere heb ik mijn twijfels."

Feyenoord heeft vanwege de afgelasting van het bekerduel met sc Heerenveen van afgelopen donderdag al twee weken niet gevoetbald, maar krijgt nu een zwaar programma. "Als je het programma ziet, is dat wel lastig. Ze houden wat dat betreft nergens rekening mee", vindt Advocaat. "Maar we moeten het ermee doen. We hebben de komende vier wedstrijden op woensdag, zondag, woensdag en zondag, dus dat is wel pittig, nog onafhankelijk van of we doorgaan in de beker. We hebben achttien à negentien frisse spelers, dus we kunnen we eventueel wel wisselen. Als dat nodig is, zullen we dat doen."