AZ raakt niet in de war van doelpunt Schöne en wint van Heerenveen

Zondag, 14 februari 2021 om 14:06 • Yanick Vos • Laatste update: 14:10

AZ heeft zondagmiddag op eigen veld geen fout gemaakt tegen sc Heerenveen. De ploeg van Pascal Jansen won met 3-1 door doelpunten van Calvin Stengs, Teun Koopmeiners en Albert Gudmundsson. Lasse Schöne begon vanuit de basis en tekende tien minuten na rust nog voor de aansluitingstreffer. Meer zat er echter niet in voor de Friezen, die zonder punten huiswaarts keren.

In de warming-up bleek dat Joey Veerman niet fit genoeg was om te spelen, waarop Heerenveen-trainer Johnny Jansen besloot om Schöne in de basis te laten starten. De Deense middenvelder werd vrijdagmiddag gepresenteerd in Friesland, waar hij een contract tot aan het einde van het seizoen tekende. Met de 34-jarige middenvelder binnen de lijnen kwam Heerenveen na twintig minuten spelen op achterstand. Een lange trap van Pantelis Hatzidiakos werd door Heerenveen-middenvelder Rodney Kongolo recht in de voeten van Gudmundsson gekopt, die op zijn beurt Jesper Karlsson de diepte instuurde. Op de rechterflank werd Stengs vrijgespeeld, die met zijn eerste inzet niet wist te scoren. Na een redding van Heerenveen-keeper Erwin Mulder schoot hij vanuit de rebound alsnog raak. Het was het zesde doelpunt voor Stengs dit Eredivisie-seizoen, nog nooit scoorde hij zo vaak in een jaargang. Vijf minuten voor rust was de buitenspeler dicht bij zijn tweede van de middag, maar de paal voorkwam een grotere achterstand voor de bezoekers.

De tweede helft was nog geen twee minuten oud toen de bal op de stip werd gelegd door scheidsrechter Danny Makkelie. Jan Paul van Hecke ging de fout in door Myron Boadu te vloeren in het strafschopgebied. AZ-aanvoerder Koopmeiners, die dit seizoen niet al zijn strafschoppen benutte, nam plaats achter de bal en schoot via de handen van Mulder raak. Met een marge van twee zat AZ op rozen en ging Heerenveen op jacht naar de aansluitingstreffer. In de 54ste minuut was het uitgerekend Schöne die scoorde. Siem de Jong gaf voor vanaf de rechterflank, waarna Schöne op de juiste plek stond om de bal van dichtbij achter Marco Bizot te werken. Met nog ruim een halfuur op de klok was Heerenveen helemaal terug in de wedstrijd en kregen de Friezen hoop op meer. Toch was het AZ dat de bovenliggende partij was en de beste kansen kreeg. Niet lang na de aansluitingstreffer van Schöne werd Boadu bediend door Stengs. De AZ-spits kon vrij inschieten, maar raakte van dichtbij de lat.

De thuisploeg kreeg zondagmiddag verschillende kansen om de marge weer op twee te brengen, maar de scherpte ontbrak in de voorhoede. Vlak nadat Boadu was gewisseld door Jansen werd het alsnog 3-1. Gudmundsson brak tien minuten voor tijd door op de rechterflank en schoof de bal langs Mulder. Door zijn doelpunt verloor Heerenveen de hoop op een goed resultaat. In de slotfase kreeg AZ nog mogelijkheden om de score verder uit te breiden, maar meer leed werd Heerenveen bespaard. Door de overwinning komt AZ op 43 punten en klimt het naar de derde plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper Ajax bedraagt tien punten, terwijl de Amsterdammers een wedstrijd minder hebben gespeeld.