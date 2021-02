Gary Neville: ‘Oh God, Donny! Donny, kom even bij me op de thee’

Zondag, 14 februari 2021 om 13:22 • Dominic Mostert • Laatste update: 13:26

Gary Neville heeft nog altijd hoge verwachtingen van Donny van de Beek. De zomeraanwinst van Manchester United stond dit seizoen pas tweemaal in de basisopstelling voor een Premier League-duel, maar Neville laat in een interview met fankanaal Webby & O'Neill op YouTube blijken onder de indruk te zijn van Van de Beek. Het is volgens de clubicoon een kwestie van tijd voordat de middenvelder doorbreekt.

Van de Beek begon dinsdag nog vanaf de aftrap in de FA Cup-wedstrijd tegen West Ham United, die in een verlenging met 1-0 werd gewonnen. Zelf stond hij toen 72 minuten op het veld. De verwachting is dat hij zondagmiddag weer terugkeert op de bank, als Manchester United op bezoek gaat bij West Bromwich Albion in competitieverband. "Van de Beek is een heel goede speler, maar hij heeft het lastig op dit moment. Ik vind het sneu voor hem", vertelt Neville in de aanloop naar de competitiewedstrijd.

"Elke keer als ik hem in beeld zie, wil ik hem een knuffel geven", vervolgt de voormalig verdediger, die zijn hele profcarrière doorbracht op Old Trafford. "Ik weet dat ik dat niet moet doen, want hij is voor 39 miljoen euro gehaald en het coronavirus gaat rond, maar ik denk steeds: oh God, Donny! Donny, kom even bij me op de thee. Relax. Hij zal wel denken: waarom ben ik hierheen gekomen? Zo oogt het. Maar ik denk dat hij een geweldige speler zal zijn voor Manchester United, want hij is een geweldige voetballer."

"Ik denk alleen dat we dat nog niet hebben gezien", vult de 85-voudig international van Engeland aan. "Als je voor zoveel geld bent overgekomen van Ajax, en je op de bank belandt, denk je: wacht even, je hebt me gehaald als nieuwe sterspeler, en nu speel ik niet eens. Ik heb nooit eerder gezien dat Manchester United een speler die zo hoog wordt aangeslagen voor zoveel geld binnenhaalt en dat hij vervolgens op de bank terechtkomt. Ik denk dat hij nog wel van pas gaat komen", aldus Neville.