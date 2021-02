‘Ihattaren was het eerste halfjaar bij Onder-17 veel te zwaar, toen al’

Zondag, 14 februari 2021 om 12:50 • Laatste update: 13:03

PSV-middenvelder Mohamed Ihattaren worstelde eerder dit seizoen met zijn fitheid en dat was niet de eerste keer in zijn nog prille loopbaan. Het negentienjarige talent liet eerder in een interview met Voetbalzone weten dat hij als jeugdspeler met overgewicht kampte en dat kan Kees van Wonderen zich nog goed herinneren. Als trainer van Oranje Onder-17 maakte hij Ihattaren mee en destijds merkte Van Wonderen al dat hij hem ‘af en toe wakker moest schudden en uitleggen waar het om gaat’.

“Een enorm vaardige, getalenteerde speler, die zeker het verschil kon maken”, leidde Van Wonderen zijn verhaal in bij het televisieprogramma Goedemorgen Eredivisie van ESPN, toen presentator Milan van Dongen vroeg naar diens ervaringen met Ihattaren. “Maar ik heb ook wel met hem gehad dat ik hem af en toe moest wakker schudden en hem uit moest leggen waar het om ging. Dan begreep hij het ook wel, maar het is wel zo dat je met Mo continu aan de gang moet. En hij moet ook vooral met zichzelf aan de gang. Hij moet meer naar zichzelf leren kijken, want dat lukt hem lang niet altijd.”

Van Wonderen, hoofdtrainer van Go Ahead Eagles, kan zich herinneren dat de talentvolle middenvelder niet fit was in de beginperiode bij het jeugdelftal van Oranje. “Het eerste halfjaar was hij veel te zwaar toen we met Onder-17 bezig waren. Toen al”, aldus Van Wonderen. “Uiteindelijk heeft hij het gewicht er afgekregen, waardoor hij ook beter ging spelen en het verschil begon te maken. Maar in de jaren erna kwam het vaker voor dat hij niet in topvorm verkeerde.”

De Go Ahead-trainer vindt het lastig om aan te geven hoe het komt dat Ihattaren wisselvallig presteert bij PSV. “Ik zie dat Schmidt met de situatie worstelt, want je moet hem altijd op een bepaalde manier zien te raken. Daar heb je niet altijd invloed op, omdat er ook in de privésferen natuurlijk zaken spelen”, stelde de trainer over Ihattaren, die in 2019 zijn vader verloor aan de gevolgen van kanker. “Aan de ene kant moet je dat aanvoelen als trainer, maar we moeten ook die talenten niet altijd willen beschermen: we mogen best eens kritisch naar ze kijken.”

RKC Waalwijk-trainer Fred Grim, tevens te gast in het ochtendprogramma, sloot zich volledig aan bij het feit dat de talenten aan zichzelf moeten werken. “Natuurlijk moet je als coach helpen, maar de verantwoordelijkheid ligt altijd bij de speler zelf. Dan gaat het erom: wat stop je er als speler in? Wat heb je ervoor over? Wat is je plan, en waar wil je aan werken? Jonge spelers moeten die echt verantwoording veel meer nemen.”

“Het gaat bij die spelers ook om de intrinsieke motivatie”, haakte Marciano Vink in op de discussie. “Ik bedoel: je kan niet te dik terug komen als je negentien jaar bent. Als wij vroeger na een zomerstop terugkwamen, dan waren we de laatste twee weken van de vakantie keihard aan het werken om het vetpercentage omlaag te brengen. De enigen die dat niet hoeven doen zijn Maradona en Messi, maar de rest moet allemaal fit aan het seizoen beginnen. Het is een uitzonderlijk talent, maar het rendement moet gewoon vele malen hoger liggen”, aldus Vink.

Hans Kraay junior benadrukte in het programma het talent van Ihattaren: “Volgens mij kunnen we nooit té enthousiast zijn over een voetballer met zoveel kwaliteiten. Ik kijk ook wel naar zijn statistieken: in de laatste elf wedstrijden maakte hij twee goals en een assist. Maar om hem nou tien minuten voor tijd eruit te halen tegen Ajax, dat vind ik heel apart.” Daarnaast strok Kraay junior ook de rol van Schmidt rondom de vormschommelingen bij Ihattaren in twijfel. “Schmidt leek even de juiste snaar geraakt te hebben, maar hij lijkt er ook wel erg goed in te zijn om de geraakte snaar vervolgens weer door te knippen, hè?”, besluit hij met een glimlach.