Justin Bijlow na maanden afwezigheid terug in Feyenoord-basis

Zondag, 14 februari 2021 om 13:16 • Yanick Vos • Laatste update: 14:09

Justin Bijlow maakt zondagmiddag zijn rentree bij Feyenoord tegen Willem II. De keeper stond de afgelopen maanden geblesseerd aan de kant en keert nu terug in de ploeg van Dick Advocaat. De trainer kiest verder voor hetzelfde team dat twee weken geleden met 3-1 won van PSV, wat betekent dat Bryan Linssen opnieuw in de punt van de aanval begint.

Bijlow raakte in november geblesseerd aan zijn voet. Hij kwam daardoor sindsdien niet meer in actie en werd vervangen door Nick Marsman, die nu weer genoegen moet nemen met een plek op de bank. Aan de kant van Willem II maakt Sven van Beek zijn basisdebuut. De centrumverdediger kwam de afgelopen transferperiode op huurbasis over van Feyenoord en neemt het derhalve op tegen de club waar hij tot komende zomer onder contract staat. Ook de van Manchester City gehuurde Arijanet Muric staat voor het eerst in de basis; de keeper krijgt de voorkeur boven Jorn Brondeel. Ex-Feyenoorder Jan-Arie van der Heijden zit op de bank bij de Tilburgers.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin, Senesi, Malacia; Fer, Toornstra, Diemers; Berghuis, Linssen, Haps

Opstelling Willem II: Muric; Owusu, Holmén, Van Beek, Köhn; Nunnely, Spieringhs, Selahi, Köhlert; Wriedt, Pavlidis