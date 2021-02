Björn Kuipers krijgt prachtig affiche in de Champions League

Zondag, 14 februari 2021 om 11:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:04

Björn Kuipers is komende week in de Champions League actief. De UEFA heeft de scheidsrechter aangewezen om de eerste achtste finale tussen Barcelona en Paris Saint-Germain in goede banen te leiden. Het duel tussen de teams van Ronald Koeman en Mauricio Pochettino gaat dinsdag om 21.00 uur in het Camp Nou van start.

Kuipers en Barcelona zijn zeker geen onbekenden van elkaar. Liefst tien keer floot de Nederlander een wedstrijd van de Spaanse topclub: negen in de Champions League en één in de Europese Super Cup. Slechts één keer stapte Barcelona als verliezer van het veld; in november 2012 won Celtic het groepsduel voor eigen publiek met 2-1.

De laatste ontmoeting van Barcelona onder Kuipers was vorig seizoen, in de groepsfase van de Champions League. Los Azulgrana wonnen met 1-2 bij Internazionale. Het laatste bezoek van Kuipers aan het Camp Nou was de 3-0 zege van de Catalanen op Liverpool, dat in de returnwedstrijd op Anfield een memorabele 4-0 zege boekte en alsnog de Champions League-finale van 2018/19 haalde

Voor Kuipers wordt het de tweede keer dat hij met PSG op het veld staat. Dat deed hij in de kwartfinales van 2012/13 voor het eerst. Het tweede duel tussen Barcelona en PSG eindigde in 1-1 en dat was voldoende voor de Spanjaarden.