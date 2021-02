Geïrriteerde Sergio Padt: ‘Niet logisch dat het direct op Twitter verschijnt’

Zondag, 14 februari 2021

De gemoederen liepen vrijdag hoog op tijdens de training van FC Groningen. Alessio da Cruz verliet boos de training na een incident met doelman Sergio Padt. De sluitpost corrigeerde zijn ploeggenoot na een fout, maar Da Cruz was daar niet van gediend. Volgens trainer Danny Buijs is de lucht tussen de twee kemphanen inmiddels geklaard. Padt vond zelf dat het incident erg opgeblazen werd: “Vroeger gebeurde dit een paar keer in de week.”

Na afloop van het gewonnen duel met PEC Zwolle (1-0) werd de dertigjarige doelman gevraagd naar de aanvaring op de training. Padt reageerde zichtbaar geïrriteerd voor de camera van RTV Noord en had het over 'een incidentje'. Hij verklaarde dat er weinig aan de hand was. “Nu gebeurt het stukken minder, maar tien jaar geleden gebeurde het een paar keer in de week. Er was niet heel veel aan de hand. Ik vind het niet logisch dat er dan direct iets op Twitter verschijnt”, doelde hij op de berichtgeving van de regionale zender. "Ik laat het hierbij."

Sergio Padt met zijn analyse van het duel tegen PEC en zijn reactie op het incident met Alessio Da Cruz afgelopen vrijdagmiddag op de training. #gropec pic.twitter.com/i3gLmp0WX6 — RTV Noord Sport (@RTVNoordSport) February 13, 2021

Vlak voor het einde van de training in aanloop naar de ontmoeting met PEC moesten Da Cruz en Padt moesten door medespelers uit elkaar gehaald worden. Ondanks enkele pogingen van Buijs om de aanvaller op het trainingsveld te houden, liep Da Cruz woedend naar de kleedkamer. Later werd de ruzie wel uitgesproken en zaterdag konden beide spelers rekenen op een basisplek.

“Ze kijken vanuit hun eigen bril naar de situatie. Daardoor blijven ze tegen elkaar ingaan en explodeert het”, verklaarde Buijs. De trainer gaf aan er geen moeite mee te hebben dat de huurling van Parma niet luisterde toen hij hem probeerde terug te roepen. “Het zijn mensen en geen honden. Als ik een hond roep, dan moet hij terugkomen, maar dit zijn mensen met hun emoties en frustraties. Ze moeten terugkomen als ze in staat zijn om goed te trainen. Zijn ze daar niet toe in staat dan is het beter om even naar binnen te gaan en af te koelen. Na de training heb ik met alle twee gezeten en is het uitgesproken en opgelost.”