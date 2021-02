Michiel Kramer voor even geliefd bij Ajax: ‘Wel een beetje pijn nu’

Zondag, 14 februari 2021 om 08:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:59

Een fraaie omhaal van Michiel Kramer in de 93e minuut bepaalde zaterdagavond de eindstand bij het duel tussen ADO Den Haag en PSV: 2-2. Een opmerkelijk resultaat in de Hofstad, daar de kansenverhouding 5-35 was en een dikke overwinning van het team van Roger Schmidt meer voor de hand had gelegen. Kramer keek enigszins droog op zijn doelpunt terug. “Ja, toen die bal zo uit de kluts viel was dat het enige dat ik kon doen”, vertelde de aanvaller in gesprek met ESPN.

Jordan Teze kon een bal in het strafschopgebied niet wegwerken, waarna Kramer met de rug naar het doel niet anders dan een omhaal kon maken. “Ik heb heel weinig goals zo gemaakt in mijn carrière. Ik weet niet of het een hele mooie was, maar ik heb wel een beetje pijn in mijn rug nu. Harde landing op zo'n hard veld hè”, benadrukte Kramer, die zich in het verleden bij ADO, FC Utrecht of Feyenoord niet altijd even geliefd onder de fans van Ajax maakte.

Dat zal na zaterdagavond een tikkeltje veranderd zijn. PSV staat door het puntenverlies nu immers zes punten achter Ajax, dat zaterdag met 0-2 won bij Heracles Almelo én nog een duel tegoed heeft. “Ik ben vooral blij dat we een punt hebben gepakt. PSV verdiende het misschien om hier te winnen. Nou ja, ze verdienden het natuurlijk gewoon om te winnen”, gaf Kramer zonder meer toe. “Zij lieten veel kansen liggen, dus zo bleven wij in de wedstrijd en konden we blijven strijden voor een punt.”

Michiel Kramer zet ADO met een ???????????? op 2-2 tegen PSV!#adopsv pic.twitter.com/G12T9K4qMC — ESPN NL (@ESPNnl) February 13, 2021

“Dit is voor ons natuurlijk een bonuspunt, maar de wedstrijd van volgende week is voor ons veel belangrijker.” Kramer doelde op de uitwedstrijd van volgende week zaterdag tegen Fortuna Sittard, waarin ADO belangrijke punten in de strijd tegen degradatie hoopt te pakken. De ploeg van coach Ruud Brood staat voorlaatste en heeft evenveel punten als nummer zestien Willem II, dat zondag nog op bezoek gaat bij Feyenoord.

“Ik dacht dat hij zijn rug zou breken", zei Brood gekscherend over de omhaal van de 1 meter 96 lange Kramer. “We hebben goed gekeken naar de kwaliteiten van PSV. Tot aan de strafschop halverwege de eerste helft verdedigden we volgens mij redelijk. Toen die strafschop er niet inging en wij kort daarna zelf scoorden, kregen we wel een boost. Ook dankzij de reddingen van onze doelman Martin Fraisl hadden we in de rust wel het idee dat er iets te halen viel. Tegen een topclub moet je ook een beetje geluk hebben. Mijn jongens begrijpen steeds beter wat er gevraagd wordt in deze duels.”