Ophef in Spanje: ‘In de Eredivisie had dit doelpunt van Messi wél geteld’

Zondag, 14 februari 2021 om 08:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:39

Lionel Messi maakte zaterdagavond drie doelpunten in de thuiswedstrijd van Barcelona tegen Deportivo Alavés (5-1) in LaLiga, maar uiteindelijk verschenen er slechts twee op het wedstrijdformulier. Vijf minuten voor de pauze ontving Antoine Griezmann een heerlijke pass van Sergio Busquets, waarna hij op doelman Fernando Pacheco stuitte. De rebound werd verzilverd door Messi, maar de VAR constateerde minimaal buitenspel bij Griezmann. De afgekeurde treffer zorgde voor verbazing bij de media én Ronald Koeman.

“Je hebt een loep nodig om daar buitenspel in te zien. Meer ga ik niet zeggen”, benadrukte Koeman na afloop van de krachtmeting in het Camp Nou. “Alleen dat ik verrast ben. Het is beter om het niet meer over de VAR te hebben, omdat het niet de schuld van de arbiter is. Ik heb het nu meerdere keren bekeken en ik vind het geen buitenspel.” De Nederlander deed vaker dit seizoen zijn beklag, maar vooral over het feit dat de VAR niet in actie kwam op de momenten dat het in zijn optiek juist nodig was.

Het moment heeft ervoor gezorgd dat de Eredivisie niet alleen in Engeland meer maar nu ook in Spanje wordt genoemd als het gaat over de VAR-discussie. De KNVB besloot begin dit seizoen namelijk tot het inbouwen van een foutmarge van tien centimeter bij het bepalen of het buitenspel op basis van de rode en blauwe lijnen die de VAR hanteert. Als die twee imaginaire lijnen elkaar raken, dan blijft de beslissing van de arbitrage op het veld staan.

“Opgelet! In de Eredivisie had dit doelpunt van Messi wél geteld”, zo valt bij Mundo Deportivo te lezen. De Catalaanse sportkrant wijdt een artikel aan de regelgeving van de KNVB wat betreft de VAR. Een digitale rode lijn (voor de aanvaller) en blauwe lijn (voor de verdediger) moeten in Nederland bij scheidsrechters en de VAR immers de twijfel wegnemen of een speler net wel of net niet buitenspel staat. Afhankelijk van de complexiteit van de situatie wordt gebruikgemaakt van twee- of driedimensionale lijnen.

Bij tweedimensionale lijnen wordt een lijn getrokken op de voeten van de spelers om wie het gaat, maar kan men geen lichaamsdelen zoals een knie, schouder of hoofd beoordelen die zich niet op de grond begeven. Met deze lichaamsdelen kan men immers ook een doelpunt worden gemaakt. Met de driedimensionale lijnen kan dit echter wel nauwkeurig worden nagegaan. Keerzijde van deze methode is dat het langer duurt voordat een beslissing kan worden genomen.

Guillermo Cuadra Fernández, de VAR van zaterdag, trok één lijn, waarbij werd gekeken naar de schouder van Griezmann én de voet van de verdediger van Alavés. “Millimeterwerk”, zo betreurt Mundo Deportivo. Op de beelden leek het alsof de Fransman vanuit een rechtmatige positie aan zijn loopactie begon, daar het merendeel van zijn lichaam zich ogenschijnlijk voor de lijn bevond. Jorge Figueroa Vázquez, de dienstdoende arbiter in het Camp Nou, kon niet anders dan het doelpunt afkeuren.

Het afgekeurde doelpunt zorgde voor verbazing bij de spelers van Barcelona, die op het scorebord de reden zagen, én boosheid bij Koeman langs de zijlijn. “Waarom is de VAR er? Dit is toch geen buitenspel?”, richtte de Nederlander zich tot collega-trainer Abelardo. De trainer van Alavés, in de jaren negentig één seizoen ploeggenoot van Koeman bij Barcelona, hield wijselijk zijn mond.