Spaanse media kijken ogen uit: ‘Hij jaagt PSG nu al angst aan’

Zondag, 14 februari 2021 om 07:32 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:44

Lionel Messi was zaterdagavond een van de smaakmakers van het LaLiga-duel tussen Barcelona en Deportivo Alavés (5-1). De clubtopscorer aller tijden van de Catalanen was net als Trincao goed voor twee treffers, zag een doelpunt wegens nipt buitenspel afgekeurd worden en had ook een aandeel in de voorbereiding op de 3-1 en 5-1. “Hij jaagt Paris Saint-Germain nu al angst aan”, verwijst AS naar de Champions League-wedstrijd van komende dinsdag in het Camp Nou.

“Messi maakte 8 doelpunten in zijn laatste 5 duels in LaLiga en Barcelona 26 treffers in de laatste 12 wedstrijden”, somt de Madrileense sportkrant op. “In Frankrijk praat men niet meer over zijn mogelijke toekomst in Parijs maar over de vrees dat hij PSG pijn zal gaan doen. De fysieke problemen die ervoor zorgden dat hij niet okselfris was tijdens de Spaanse Super Cup zijn verdwenen. Messi is groeiende, net als Barcelona. Desalniettemin waren er twee ongelukken: de finale van de Spaanse Super Cup en de bekernederlaag in Sevilla.”

“Maar voor Barcelona begint het winnen van wedstrijden weer de normaalste zaak van de wereld te worden. Zeven stuks op rij in LaLiga en negen zeges én twee gelijke spelen in de laatste elf speeldagen. Niet alleen Messi, maar ook Pedri, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong en Ousmane Dembélé hebben ervoor gezorgd dat Barcelona met vertrouwen naar het duel van dinsdag leeft én dat PSG beseft dat het niet makkelijk zal worden. Het was zaterdag net een speeltuin voor Messi. Golazos met links. Een afgekeurd doelpunt. Ondanks dat hij zijn spel doseerde, maakte hij het verschil. Messi is in vorm voor dinsdag.”

Nu telt 'ie wel: Lionel Messi van afstand! ???? Zijn 14de van het seizoen, de 5de wedstrijd op rij dat hij scoort! ??#ZiggoSport #LaLiga #BarçaAlavés pic.twitter.com/FtGB83zFD5 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2021

Bij Sport kreeg Messi de hoogste beoordeling: een negen. “Wedstrijd na wedstrijd wordt Messi omringd door jonge spelers die hij stuk voor stuk helpt om zich aan te passen. Tegen Alavés was dat bijvoorbeeld Ilaix Moriba”, wees de Catalaanse sportkrant naar de achttienjarige middenvelder, die als basiskracht zijn debuut in LaLiga maakte. “Messi verdeelde zijn prachtige doelpunten evenredig over beide speelhelften én zag ook nog eens een doelpunt afgekeurd worden. Hij verkeert in grootse vorm richting het eerste duel met PSG.”

“Met Messi in deze vorm en PSG zonder Neymar… Let op dit Barcelona”, waarschuwt Marca. “De beste Messi van het seizoen trad op de voorgrond. Geinspireerd, precies, bij vlagen geniaal, twee golazos, magische passes… Een hoofdrol die de socios van Barcelona hoop geeft richting de Champions League. Met Messi in deze vorm en zonder zijn vriend Neymar op het veld is alles mogelijk. Dit had niemand in december geloofd. Dit Barcelona heeft niets te maken met het elftal dat met 0-3 van Juventus verloor.”

Mundo Deportivo-directeur Santi Nolla looft de hand van Ronald Koeman. “Koeman slaagt erin om een revolutie van een elftal mét Messi als leider te bewerkstelligen. De jonge voetballers zorgen voor frisheid en ontwikkelen zich naarmate het seizoen vordert. Nederlandse trainers hebben veel vertrouwen in eigen jeugd en Koeman is een voorbeeld. Een revolutie met een Messi in vorm is een privilege voor Barcelona, zeker met oog op het eerste duel met PSG. In LaLiga werkt de formule jonge voetballers plus Messi en kan er zelfs met vertrouwen naar de toekomst worden gekeken.”

MESSI! ?? Opnieuw een doelpunt van wereldklasse van het Argentijnse fenomeen ?? De ster van Barça scoort zijn tweede direct vanaf de aftrap van Alaves na de 3-1 van Trincão ??#ZiggoSport #LaLiga #BarcaAlaves pic.twitter.com/vZ0Xonvl7s — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 13, 2021

Messi evenaarde zaterdag het recordaantal competitiewedstrijden van Xavi voor Barcelona: 505. Dat kan de Argentijn komende zondag in het thuisduel met Cádiz verbreken. Dan komt hij ook een stap dichter bij het algehele clubrecord van Xavi. De teller van de trainer van Al-Sadd staat nu op 767 duels in alle competities, tegenover 759 van Messi. In LaLiga is Messi nog ver verwijderd van de absolute nummer één op de algehele recordlijst. Oud-doelman Andoni Zubizarreta stond 622 keer onder de lat: 169 keer voor Athletic Club, 301 keer voor Barcelona en 152 keer voor Valencia.