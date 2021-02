Ronald Koeman zet vraagtekens: ‘Je hebt een loep nodig om dat te zien’

Zondag, 14 februari 2021

Barcelona liet zaterdagavond weinig heel van Deportivo Alavés in LaLiga. Het team van Ronald Koeman won met 5-1 en lijkt zodoende klaar voor het eerste Champions League-duel met Paris Saint-Germain. De ploeg van Mauricio Pochettino komt dinsdag op bezoek in het Camp Nou en op 10 maart is de return in het Parc des Princes. Koeman genoot van de verrichtingen van met name Lionel Messi en Trincao, die beiden goed waren voor twee goals. Door de zege komt Barcelona op 46 punten: evenveel als regerend landskampioen Real Madrid en acht minder dan koploper Atlético Madrid, dat een wedstrijd minder in de benen heeft.

“Ik ben trots op wat mijn team in LaLiga laat zien”, benadrukte Koeman na afloop. “Het team laat zien fysiek sterk te zijn. In de eerste helft waren we wat wisselvallig, maar na de 2-1 hebben de spelers goed gereageerd. We speelden te veel door het midden en minder over de zijkanten. Maar we hebben laten zien wat onze kwaliteiten zijn én dat we zeer gemotiveerd zijn.” Koeman kreeg de vraag of de tweestrijd met PSG op het best mogelijke moment voor Barcelona komt. “We hebben het vertrouwen dat we een ronde verder kunnen komen. PSG mist spelers en wij missen spelers. We zullen bepaalde dingen goed moeten doen als we ze willen uitschakelen. Het zal een prachtige wedstrijd worden.”

“PSG heeft een sterk team, maar wij ook. We zullen meer dan ooit zeer efficiënt moeten zijn in aanvallend opzicht en tegelijkertijd goed moeten verdedigen”, blikte de Nederlander vooruit op de dubbele ontmoeting met de Parijzenaars. “Ik zie twee teams die aan elkaar zijn gewaagd. We zijn een team dat veel kansen creëert en dat moet voor veel zelfvertrouwen zorgen. Maar het is natuurlijk altijd beter als alle spelers beschikbaar zouden zijn.”

Koeman koos ervoor om de achttienjarige Ilaix Moriba zijn debuut in LaLiga te laten maken. Dat deed de middenvelder meteen als basiskracht, net als vorige maand in het bekerduel met Cornellà. Moriba gaf de assist bij de 1-0 van Trincao, maar leidde met een foute pass ook de 2-1 van Luis Rioja in. Koeman kreeg de vraag of hij al wat tegen de tiener, die enkele minuten later door Pedri werd afgelost, had gezegd. “Nee, nog niet. Je kan altijd een foute pass geven, maar zo’n breedtepass mag niet fout gaan. Hij is nog jong en moet veel leren. Voetballers maken altijd fouten. Het gaat er meer om waar je ze maakt.”

Koeman betreurde dat een doelpunt van Messi vijf minuten voor het verstrijken van de eerste helft werd afgekeurd. Na een pass van Sergio Busquets stuitte Antoine Griezmann op doelman Sergio Pacheco, waarna de Argentijn de rebound verzilverde. De VAR oordeelde dat Griezmann (minimaal) buitenspel stond en dus ging de treffer van de Argentijn niet door. “Je hebt een loep nodig om daar buitenspel in te zien. Meer ga ik niet zeggen. Alleen dat ik verrast ben. Het is beter om het niet meer over de VAR te hebben, omdat het niet de schuld van de arbiter is. Ik heb het nu meerdere keren bekeken en ik vind het geen buitenspel. Ieder weet voor zich wat hij moet doen. We hebben gewonnen en dat is het belangrijkste.”

Koeman kreeg vragen over Riqui Puig (‘Hij ontwikkelt zich goed op meerdere vlakken, een geweldige wedstrijd’), Trincao (‘Hij heeft elke dag meer zelfvertrouwen, hij is veel meer betrokken en geconcentreerd’) en uiteraard Messi. “Hij maakt een blije indruk”, vertelde hij over zijn sterspeler. “Het is voor hem makkelijker als zijn teamgenoten hem begrijpen. We hebben een Messi in vorm nodig om PSG uit te schakelen.”