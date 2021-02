Onzichtbare Depay verzuimt met Lyon om koppositie over te nemen

Zaterdag, 13 februari 2021 om 22:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:00

Olympique Lyon heeft zaterdagavond een verrassende nederlaag geleden in de Ligue 1. De ploeg van trainer Rudi Garcia ging op eigen veld met 1-2 onderuit tegen Montpellier, waar het eerder dit seizoen ook al met dezelfde cijfers verloor van de Zuid-Fransen. Memphis Depay, die zijn 27ste verjaardag vierde, speelde de gehele wedstrijd, maar kon zijn stempel niet drukken op het duel. Lyon werd eerder op de avond voorbijgegaan door Paris Saint-Germain en staat nu derde, op twee punten van de koploper uit Parijs.

Lyon begon sterk aan het duel en stichtte via Lucas Paquetá al vroeg in het duel het eerste gevaar. De Braziliaan leek een fraaie solo te eindigen met een treffer, maar moest toezien hoe doelman Jonas Omlin zich op het laatste moment voor de bal gooide en daarmee een vroege tegentreffer voorkwam. Ook Montpellier beet van zich af. De bezoekers raakten de lat in de persoon van Florent Mollet, die zijn schot van richting veranderd zag worden. Drie minuten later, in de twintigste minuut, was het wél raak. Na een puntgave voorzet met de buitenkant van de schoen stelde Andy Delort middenvelder Téji Savanier in staat om snoeihard de 0-1 binnen te koppen.

Lyon herpakte zich vrij snel van de tegentreffer en zag hoe Karl Toko Ekambi na een half uur spelen dichtbij de gelijkmaker was. De Kameroener schoot na een goede actie vanaf de rand van de zestien. Zijn schot werd door Omlin echter uit de bovenhoek geslagen. Diezelfde Omlin werd in de blessuretijd van de eerste helft wél verslagen. De Zwitser wist een kopbal van Savanier nog te keren, maar was kansloos op de rebound van Paquetá, die van dichtbij kon afronden: 1-1. In de tweede helft golfde het spel op en neer en namen de bezoekers voor de tweede keer de leiding, toen Jordan Ferri het meest attent reageerde op een rebound, nadat Anthony Lopes en vrije trap van Savanier slecht verwerkte.

In de slotfase drong Lyon aan en ging het op zoek naar de gelijkmaker, waar de ploeg op basis van de kansenverhouding recht op had. Een kwartier voor tijd was Islam Slimani het dichtst bij de gelijkmaker. De Algerijnse aanvaller werd door Ekambi op maat bediend en had de bal bij de tweede paal voor het inkoppen, maar mikte naast. Montpellier trok de voorsprong over de streep en maakt met de overwinning een flinke sprong op de ranglijst. De ploeg van trainer Michel Der Zakarian stijgt liefst drie plekken en staat na zaterdagavond achtste.