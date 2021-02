AC Milan beleeft totale off-day tegen laagvlieger en moet vrezen voor Inter

Zaterdag, 13 februari 2021 om 22:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:41

AC Milan heeft zaterdagavond voor het eerst sinds 9 februari vorig jaar een uitnederlaag geleden in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli zakte op bezoek bij Spezia diep door de ondergrens en moest met 2-0 buigen voor de promovendus. Door de nederlaag moet Milan vrezen voor de koppositie, die zondag kan worden overgenomen door Internazionale als die ploeg in eigen huis weet te winnen van Lazio. Spezia doet met de overwinning uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie en stijgt naar de veertiende plek. Jeroen Zoet bleef bij de thuisploeg op de bank.

Milan, dat komende donderdag in de Europa League op bezoek gaat bij Rode Sted Belgrado, stelde in de eerste helft uitermate teleur. De ploeg van Pioli wist zich niet door het goed georganiseerde Spezia heen te voetballen en wist zelfs geen schot op doel te produceren. Pioli mocht doelman Gianluigi Donnarumma bedanken dat zijn ploeg niet met een achterstand de rust in ging. Na tien minuten noteerde Spezia de eerste kans, toen Kevin Agudelo na een goede slalom vergat om af te drukken in kansrijke positie. Enkele minuten later was Riccardo Saponara opnieuw dichtbij de openingstreffer. De middenvelder kreeg een doorgeschoten bal voor de voeten en haalde met rechts uit, maar zag hoe Donnarumma redde met een prima reflex.

In de tweede helft verzuimde Milan het initiatief naar zich toe te trekken en keek de koploper al snel tegen een achterstand aan. Alessio Romagnoli wist op het laatste moment een doelpoging van Matteo Ricci te voorkomen met een sliding, maar legde de bal daarmee panklaar voor Giulio Maggiode, die de bal vervolgens voor het intikken had: 1-0. Spezia bleef Milan brutaal terugdringen en verdubbelde tot ieders verbazing na driekwart wedstrijd de score. Nahuel Estévez legde een vrije trap breed op Simone Bastoni, waarna de vleugelverdediger met een fraai schot in de verre hoek Donnarumma voor de tweede keer kansloos liet: 2-0.

Even voor de treffer had Pioli Mario Mandzukic binnen de lijnen gebracht in de hoop iets te kunnen forceren, maar daar slaagde de ploeg amper in. Zlatan Ibrahimovic probeerde het met een kunststukje door de bal vanuit een omhaal op doel te krijgen, maar beging daarbij een overtreding op doelman Omlin. Verder dan een aantal speldenprikjes kwamen de Milanezen niet. De nederlaag is de eerste in een uitwedstrijd in een jaar tijd, nadat Milan vorig jaar februari met 4-2 onderuit ging tegen Internazionale. Uitgerekend die ploeg kan zondagavond profiteren van de misstap van de stadsgenoot. Volgende week staan beide ploegen tegenover elkaar in San Siro.