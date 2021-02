ESPN unaniem over absolute uitblinker bij Ajax: ‘A touch of a genius’

Zaterdag, 13 februari 2021 om 21:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:11

Sébastien Haller bewees zaterdagavond opnieuw zijn waarde voor Ajax. De recordaankoop van de Amsterdammers leverde tegen Heracles Almelo (0-2 winst) een knappe assist en een doelpunt met zijn knie. Arnold Bruggink en Hugo Borst zijn in de studio vol lof over Haller, die onder meer complimenten krijgt voor zijn slimme tikje naar Davy Klaassen bij de 0-1.

"A touch of a genius", zo noemt Borst bij ESPN de assist van Haller op Klaassen. De centrumspits kreeg een hoge voorzet vanaf links van Dusan Tadic en stelde Klaassen met een fraaie voetbeweging in staat om te scoren. "Ik denk dat hij dit bewust doet", zegt Bruggink daarover. "Ik vind het echt schitterend, het is zó goed gedaan." Ook Haller zelf geeft na afloop aan dat het een bewuste assist was. "Ik raak steeds beter gewend aan Klaassen", zegt Haller. "Toen Dusan de voorzet gaf zag ik dat die richting de verdediger ging, dus ik probeerde hem te verlengen om hem klaar te leggen voor Davy. De bal was perfect en hij maakte het ook goed af."

De doortikbal van Sébastien Haller op Davy Klaassen bij de 0-1.

Bruggink vindt dat Haller zijn aankoopbedrag van 22,5 miljoen euro waarmaakt. "Mochten mensen nog twijfels hebben over Haller, of dat nou een juiste aankoop is: die speelt vandaag echt twee vingers in zijn neus", aldus Bruggink. "Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Ik heb daar echt van genoten, wat een fantastische speler is dat, zeg. Als je onder druk staat, je kunt hem altijd aanspelen. Ik vind: zijn samenwerking met Klaassen is gewoon echt heel goed, ze vinden elkaar makkelijk. Hij speelt zó makkelijk en technisch zó goed. En hij staat ook nog eens altijd in de vijf meter als hij er moet zijn. Ik kijk graag naar hem. Dat komt ook een beetje door zijn stijl. Hij is technisch vaardig, groot, hij heeft uitstraling." Jan Joost van Gangelen vraagt zich af of er iets is dat Haller mist. "Absolute topsnelheid", zegt Borst.

Ajax heeft er met het aantrekken van Haller een nieuwe manier van spelen bij gekregen, ziet Bruggink. "Heracles zette vooruit druk", zegt de oud-international. "Dan kan Maarten Stekelenburg lang spelen en is het toch wel fijn dat je Haller daar hebt staan. Er ontstaat dan meteen een gevaarlijke situatie. Hij heeft de controle en de rust altijd in zijn spel. Zo kun je ook linies overslaan en zorgen dat je aan de andere kant op de helft van de tegenstander aan het voetballen komt."

Donderdag gaat Ajax in de Europa League op bezoek bij Lille OSC. Dan moeten de Amsterdammers het stellen zonder de niet-ingeschreven Haller. De analisten denken dat Ten Hag in Frankrijk gaat kiezen voor Tadic in de spits. "Als hij Tadic in de spits zet, dan kan hij het de verdedigers van Lille ook lastig maken, want op Tadic heb je geen grip als verdediger", zegt Borst. Bruggink is het daarmee eens. "Ik ben fan van Tadic als hij in de spits speelt. In de Eredivisie vindt Ten Hag het volgens mij geen optie meer, maar ik denk dat hij het donderdag wel gaat doen."

Haller was in zijn eerste zeven Eredivisie-duels voor Ajax betrokken bij acht goals (vier assists en vier doelpunten); alleen Luis Suárez deed het in zijn eerste zeven wedstrijden beter (betrokken bij elf goals). "Ik heb een goede start, dat is geweldig", zegt Haller. "Ik heb nog steeds een hoop dingen te verbeteren, fysiek en mentaal. Misschien in een paar maanden, of pas na het seizoen, maar ik voel me nu ook al goed. Het is een kwestie van details, weet je. Maar je moet je focussen op de dingen die beter kunnen, en ik weet dat ik nog beter kan."

De wedstrijd tegen Lille zal Haller op televisie moeten bekijken. "Het is niet zwaar", aldus de Ivoriaans international. "Natuurlijk zal ik een beetje gefrustreerd zijn als ik de wedstrijd ga kijken, maar ik ga de tijd gebruiken om voor mezelf te trainen en me voor te bereiden op de volgende wedstrijd. Ik wil niet te veel denken aan iets dat ik niet heb. Ik heb vertrouwen in mijn teamgenoten en dat ze een goed resultaat gaan halen."

Erik ten Hag

Ook Erik ten Hag is complimenteus over Haller. "Voor mij was dat de beste man van het veld", aldus de trainer van Ajax. "Een heel sterk aanspeelpunt. Hij weet zich altijd uit hele lastige situaties te voetballen en vindt goede oplossingen naar voren. Uiteindelijk ook scoren, dat lijkt me helder." Ten Hag wordt geconfronteerd met dat Haller naar eigen zeggen nog niet op zijn top is. "Dat is mooi om te weten. Ik hoop inderdaad dat hij die progressie nog laat zien. Wat hij nog beter moet doen? Er zijn altijd zaken, zeker in het samenspel. Zo lang spelen ze ook nog niet samen. De echte afstemming, die finetuning, die moet nog komen. Dan gaat hij denk ik nog meer scoren."