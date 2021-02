PSV treurt na liefst 35 schoten: ‘Het was onmogelijk om niet te winnen’

Zaterdag, 13 februari 2021 om 21:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:30

Roger Schmidt kon zaterdag maar moeilijk geloven dat PSV bij ADO Den Haag punten had verspeeld. “Het was onmogelijk om deze wedstrijd niet te winnen. Maar het is ons toch gelukt”, treurde de trainer van PSV na de late 2-2 via Michiel Kramer. PSV noteerde in Den Haag liefst 35 schotpogingen waarvan 15 op doel. Alleen Donyell Malen wist echter te scoren en deed dat tweemaal. Het was echter niet voldoende voor een overwinning van PSV in de Hofstad.

Ook Schmidt had tientallen kansen geteld voor PSV. “En normaal win je dan met 5-1 of 6-1, misschien wel 8-1. Dat de tegenstander in de slotfase nog de gelijkmaker maakt, is erg teleurstellend”, verklaarde de Duitser na afloop in het Car Jeans Stadion. “Het is eigenlijk onmogelijk om deze wedstrijd niet te winnen. We hebben er alles aan gedaan. We hebben eigenlijk een hele goede wedstrijd gespeeld.”

PSV-trainer Roger Schmidt schiet in de lach op de persconferentie na het fiasco op bezoek bij ADO. "Het was onmogelijk om niet te winnen vandaag."#adopsv pic.twitter.com/4pBj6RgLww — ESPN NL (@ESPNnl) February 13, 2021

Schmidt had zo snel geen antwoord op de vraag: wat nu? “Je kunt alles wel trainen. Je kunt ook trainen op het creëren van zoveel kansen, waarbij je ervan uit gaat dat je er meer maakt dan twee. Normaal gesproken hebben we ook de kwaliteit om er meer te maken. Nee, ik heb niet zoveel van dit soort wedstrijden meegemaakt. Een keertje in de Champions League, volgens mij. Soms gaat het in voetbal zo.”

Bij Denzel Dumfries, die alleen het laatste kwartier meedeed, kwam het puntenverlies hard aan. “We hadden vandaag veel kansen, maar de bal moet er dan wel in. Op dat soort momenten missen we scherpte en venijn”, erkende de captain van PSV. “Zorgen maak ik me niet, maar dit is wel vervelend. Je roept het over jezelf af. Dit mag niet gebeuren.”

Malen rekende zich de kritiek van de gemiste kansen aan. “Ik had de wedstrijd eerder af kunnen maken. Dat neem ik mezelf wel enigszins kwalijk. Ik denk dat we bij vlagen wel goed hebben gespeeld. We kwamen op achterstand, maar toonden toen de juiste reactie. Al kopen we daar uiteindelijk niets voor, door die tegengoal in de laatste minuut.”

PSV staat door het puntenverlies nu zes punten achter Ajax, dat zaterdag met 0-2 won bij Heracles Almelo. De Amsterdammers, die PSV woensdag uitschakelden in de TOTO KNVB Beker, moeten bovendien nog een wedstrijd inhalen.