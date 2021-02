Ajax slaat dankzij Klaassen en Haller opnieuw een grote slag in titelstrijd

Zaterdag, 13 februari 2021 om 20:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:44

Ajax heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de titelrace. De ploeg van trainer Erik ten Hag rekende zonder groots te spelen tamelijk eenvoudig af met Heracles Almelo: 2-0. De doelpunten werden verzorgd door Davy Klaassen en Sébastien Haller. Laatstgenoemde was in zijn eerste zeven Eredivisie-duels voor Ajax bij acht goals betrokken (vier assists en vier treffers); alleen Luis Suárez deed dat beter (betrokken bij elf goals). Het was voor Ajax bekeken over alle competities de achtste zege op rij. In de Eredivisie neemt koploper Ajax met een duel minder gespeeld zes punten voorsprong op PSV.

Heracles had in de derde minuut de voorsprong moeten grijpen. Delano Burgzorg sprintte Nicolás Tagliafico uit legde op de achterlijn terug naar Teun Bijleveld, die de bal net naast gleed. De eerste kans die Ajax kreeg was wél direct raak. Dusan Tadic rekende op de linkerflank af met Tim Breukers en zette de bal voor op Sébastien Haller, die de bal met een uitgestoken voet slim verlengde naar Davy Klaassen. De nummer tien van Ajax nam aan in de zestien en vond de rechteronderhoek: 0-1. De VAR had daarna 3 minuten en 36 seconden nodig om te bepalen dat Haller géén buitenspel stond.

In het restant van de eerste helft had Ajax licht het overwicht, maar beide ploegen boden nauwelijks spektakel. Haller verlengde een voorzet van Tadic tot net naast het doel van Heracles. Op slag van rust kreeg de thuisploeg een enorme mogelijkheid. Een voorzet van Giacomo Quagliata kwam via het lichaam van Noussair Mazraoui bij Burgzorg, die over de bal maaide. Bij de tweede paal kreeg Ismail Azzaoui nog een kans, maar de middenvelder van Heracles gleed de bal naast.

Ook in de tweede helft was er weinig gevaar voor beide doelen. Namens Ajax stuurde Haller ploeggenoot Tadic weg, die in vrije positie te veel tijd nam en zijn schot gesmoord zag worden. Twaalf minuten voor tijd besliste Ajax de wedstrijd alsnog. Tadic legde de bal hoog bij de tweede paal, waar Klaassen de bal terug de doelmond in kopte. Haller hoefde van dichtbij alleen zijn knie tegen de bal te zetten: 0-2. Stekelenburg bracht daarna redding op een kopbal van Lucas Schoofs. Mohammed Kudus maakte in de 87ste minuut na een nieuwe maand van blessureleed zijn rentree bij Ajax.