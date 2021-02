Gündogan schiet Tottenham na briljante assist van Ederson verder in het nauw

Zaterdag, 13 februari 2021 om 20:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:36

Manchester City heeft zich zaterdagavond zonder al te veel moeite ontdaan van Tottenham Hotspur. De ploeg van Josep Guardiola was in eigen huis met 3-0 te sterk, mede door een assist van doelman Ederson Moraes. De Braziliaan zette Gündogan, die even daarvoor ook al scoorde, met een lange trap vrij voor doelman Hugo Lloris, waarna de Duitser voor de eindstand tekende. City verstevigt door de overwinning de koppositie in de Premier League en heeft nu een voorsprong van zeven punten op achtervolger Leicester City, dat eerder op de dag met 3-1 van Liverpool won. Spurs blijft achtste en verloor vijf van de laatste zes officiële duels. Steven Bergwijn bleef de volledige wedstrijd op de bank.

City trok in het eerste kwartier het initiatief naar zich toe, maar moest toezien hoe de bezoekers uit Londen het dichtst bij de openingstreffer waren. Harry Kane legde aan uit een vrije trap vanaf de rand van de zestien, maar zag zijn inzet uiteen spatten op de kruising. Aan de andere kant was City wel trefzeker. Gündogan ontving aan de linkerkant van het strafschopgebied de bal en werd bij het terughalen van de bal aangetikt door Pierre Höjbjerg. Scheidsrechter Paul Tierney wees naar de stip en zag hoe Rodri met enig fortuin voor de 1-0 zorgde. Hugo Lloris kreeg zijn hand tegen de bal, maar kon niet voorkomen dat de bal via het zijnet in het doel ging.

Ederson zorgde met een assist voor een belangrijk aandeel in de 3-0 zege.

Rodri nam de strafschop nadat Gündogan vorige week tegen Liverpool (1-4 winst) faalde vanaf elf meter. Guardiola noemde vervolgens ook Ederson als nieuwe kandidaat voor het nemen van de strafschoppen, maar de doelman werd door Bernardo Silva terug zijn doel in gestuurd toen hij zich wilde melden. City kreeg een opgelegde kans om nog voor rust de marge uit te breiden. Raheem Sterling legde na een goede individuele actie breed op Gündogan, waarna de Duitser zijn schot geblokt zag worden door de inglijdende Davinson Sánchez. De rebound van Gabriel Jesus ging via de lat over. In de tweede helft drukte City door en verdubbelde de ploeg van Guardiola vrij snel alsnog de score. Wederom was het aangeven van Sterling en dit keer trof Gündogan wel doel, door in de korte hoek Lloris te verschalken.

Tottenham had zich tot dat moment amper voor het doel van Ederson gemeld en zag hoe laatstgenoemde twintig minuten voor tijd een assist afleverde bij de 3-0. De Braziliaan bereikte Gündogan met een lange trap, waarna de middenvelder Sánchez te slim af was en met zijn linker diagonaal raak schoot. Mourinho bracht vervolgens Gareth Bale binnen de lijnen, waarna de Welshman niet veel later voor de eretreffer leek aan te tekenen, toen hij zich knap langs een aantal City-verdedigers manoeuvreerde. Zijn schot werd echter gepakt door Ederson. De overwinning betekende voor City de zestiende zege op rij in een officieel duel, terwijl Spurs de vijfde nederlaag leed uit de laatste zes duels in de Premier League.