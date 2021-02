Koeman gooit 18-jarige voor de leeuwen én schuift met De Jong

Zaterdag, 13 februari 2021 om 20:06 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:12

Ilaix Moriba maakt zaterdag zijn debuut voor Barcelona in LaLiga. Het in januari achttien jaar geworden talent staat in ieder geval samen met Riqui Puig en Sergio Busquets op het middenveld in de thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés. Ronald Koeman lijkt ervoor te kiezen om Frenkie de Jong centraal achterin te laten beginnen, met Clément Lenglet als compagnon. Het duel tussen Barcelona en Alavés in het Camp Nou gaat om 21.00 uur van start.

Moriba heeft zijn officiële debuut voor Barcelona al achter de rug. De middenvelder, die op zestienjarige leeftijd al een professioneel contract met een transferclausule van honderd miljoen euro ondertekende, stond op 21 januari in de basis in het bekerduel met Cornellà. In de wedstrijd tegen de streekgenoot, die met 0-2 verslagen werd, deed hij 74 minuten mee.

Koeman kiest ervoor om Jordi Alba rust te geven met oog op het eerste Champions League-duel met Paris Saint-Germain van dinsdag. Sergiño Dest en Miralem Pjanic, allebei hersteld van blessureleed, starten eveneens op de bank. De flanken van de defensie worden gevormd door Óscar Mingueza en Junior Firpo.

Samuel Umtiti keert na zijn weifelende optredens in de Copa del Rey tegen Granada en Sevilla niet terug in de basis. Koeman geeft centraal achterin de voorkeur aan De Jong, tenzij hij ervoor kiest om met een driemansdefensie te gaan spelen: Mingueza, Lenglet en Firpo. Ousmane Dembélé krijgt eveneens rust van Koeman en wordt vervangen door Trincao. Philippe Coutinho, Gerard Piqué, Ansu Fati, Sergi Roberto, Ronald Araujo en Martin Braithwaite ontbreken door blessureleed.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, De Jong, Lenglet, Junior; Busquets, Riqui Puig, Ilaix; Trincao, Messi en Griezmann.