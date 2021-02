Juventus loopt grote achterstand op in frustrerende topper tegen Napoli

Zaterdag, 13 februari 2021 om 19:58 • Laatste update: 20:02

Juventus heeft zaterdagavond de aansluiting met de top van de Serie A verloren. In de topper tegen Napoli kwamen la Vecchia Signora al voor rust op een 1-0 achterstand, die uiteindelijk tot het laatste fluitsignaal bleef staan. De ploeg van Andrea Pirlo blijft derde met zeven punten achterstand op koploper AC Milan. Dankzij de overwinning herovert Napoli, twee punten minder heeft dan Juve, de vierde positie op de ranglijst.

In een gelijkopgaand duel zochten beide teams vanaf het eerste fluitsignaal nadrukkelijk de aanval. Cristiano Ronaldo kreeg namens de bezoekers, die met Matthijs de Ligt in de basis aan de aftrap stonden, de eerste kans van de wedstrijd, maar doelman Alex Meret kon vrij eenvoudig redding brengen op het schot van afstand. Aan de andere kant was het Hirving Lozano die na ruim een kwartier spelen een goede mogelijkheid kreeg; zijn kopbal vloog echter rakelings naast de linkerpaal.

De aantrekkelijke wedstrijd golfde vervolgens op en neer, maar het was Napoli dat na een halfuur de leiding nam. Giorgio Chiellini sloeg, al dan niet opzettelijk, Amir Rrahmani binnen het zestienmetergebied in het gezicht, waardoor scheidsrechter Daniele Doveri na het bekijken van de videobeelden besloot de bal op de stip te leggen. Lorenzo Insigne nam zijn verantwoordelijkheid en schoot vanaf elf meter koelbloedig binnen: 1-0. In het restant van het eerste bedrijf bleven met name de Napolitanen nadrukkelijk op zoek gaan naar een treffer, maar die werd niet meer gevonden.

Juventus, dat voor rust zelden gevaarlijk werd, kreeg in de openingsfase van de tweede helft meer kleur op de wangen. Ronaldo kreeg in een tijdsbestek van drie minuten een dubbele mogelijkheid om de stand te nivelleren: zijn eerste poging uit de rebound ging rakelings naast; de tweede inzet van de Portugees werd op fraaie wijze gekeerd door Meret. Na een klein uur spelen moest de doelman wederom in actie komen. Ditmaal was het Federico Chiesa die het Napolitaanse doel vanaf de rand van de zestien onder vuur nam.

Halverwege het tweede bedrijf dachten de bezoekers dan toch op gelijke hoogte te komen. Álvaro Morata rondde af op aangeven van Chiellini, maar laatstgenoemde stond in buitenspelpositie en maakte bovendien een overtreding: geen treffer. Vervolgens creëerden invaller Alex Sandro en Ronaldo nog twee goede kansen, al leverde beide pogingen geen treffer op. Er volgde nog een venijnig Turijns slotoffensief en onder meer Morata kreeg op slag van het eindsignaal een levensgrote mogelijkheid, maar de vijandige muur werd, mede dankzij een uitblinkende Meret, niet meer geslecht.