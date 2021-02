Fenerbahçe en basisdebutant Mesut Özil blijven overeind in stadsderby

Zaterdag, 13 februari 2021 om 19:05 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 19:12

Fenerbahçe heeft zich hersteld van de misstappen van de voorbije dagen. Een week na de 0-1 nederlaag tegen Galatasaray in de Süper Lig én vier dagen na de bekereliminatie door Istanbul Basaksehir, met dezelfde cijfers, was het team van trainer Erol Bulut met minimaal verschil te sterk voor stadsgenoot Fatih Karagümrük: 1-2. Bij de thuisploeg kwam Jeremain Lens, die gehuurd wordt van stadsgenoot Besiktas, twaalf minuten voor tijd binnen de lijnen.

Na negentien minuten spelen nam Fenerbahçe, waar Mesut Özil voor het eerst een basisplaats had en Ferdi Kadioglu negen minuten voor het einde binnen de lijnen kwam, de leiding. Na een verre vrije trap van Özil vanaf de rechterkant bleef de bal enkele meters voor de doelmond hangen en was het Mame Thiam die de bal al glijdend achter keeper Aykut Özer werkte: 0-1.

Fenerbahçe verdubbelde acht minuten na de pauze de voordelige marge. Ozan Tufan veroverde de bal en stuurde Enner Valencia de diepte in. De aanvaller was sneller dan alle verdedigers en verschalkte Özer met een leep wippertje: 0-2. De aansluitingstreffer van Karagümrük mocht er zijn. Fabio Borini kreeg te veel ruimte en schoot de bal uit de draai fraai in de rechterkruising achter doelman Altay Bayindir: 1-2.

Karagümrük dacht een kwartier voor tijd op 2-2 te komen. Borini stuitte van dichtbij op Bayindir, waarna Andrea Bertolacci de bal alsnog binnenwerkte. De VAR wees er echter op dat Borini buitenspel stond toen hij het leer kreeg aangespeeld. Door de zege staat Fenerbahçe voorlopig drie punten los van Galatasaray en Besiktas, die respectievelijk tegen Kasimpasa (zondag) en Gençlerbirligi (maandag) spelen.