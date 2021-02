PSG weer aan kop na moeizame generale in aanloop naar CL-kraker

Zaterdag, 13 februari 2021 om 18:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:58

Paris Saint-Germain heeft zich zaterdagavond aan kop van de Lique 1 geschoten dankzij een moeizame overwinning op OGC Nice: 2-1. De ploeg van Mauricio Pochettino had aan treffers van Julian Draxler en Moise Kean voldoende om de nummer dertien van de Ligue 1 van zich af te schudden en kende daarmee een goede maar moeizame generale in aanloop naar de kraker in de achtste finales van de Champions League tegen Barcelona. Door de overwinning klimt PSG over Lille OSC en Olympique Lyon naar de eerste plek, maar die clubs komen later dit weekeinde nog in actie. Mitchel Bakker kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen; Xavi Simons bleef de volledige wedstrijd op de bank.

PSG trok vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief naar zich toe, maar wist in de beginfase van het duel niet tot noemenswaardige mogelijkheden te komen. Het eerste serieuze gevaar leverde echter wel gelijk een treffer op halverwege de eerste helft. Na een voorzet vanaf rechts van Thilo Kehrer gleed Mauro Icardi de bal bij de tweede paal tegen het aluminium, waarna Draxler in de rebound het meest attent was en de 1-0 voor zijn rekening nam. In een verder weinig verheffende helft kreeg Kylian Mbappé op slag van rust de kans om zijn ploeg naar een comfortabelere voorsprong te schieten, maar de Fransman kreeg na een bekeken bal van Leandro Paredes achter de verdediging niet voldoende kracht achter zijn volley.

Niet veel later leek Nice in de tegenstoot voor de gelijkmaker aan te tekenen, toen Alexis Claude-Maurice op maat werd bediend door Amine Gouiri. De middenvelder probeerde het leer te plaatsen met de binnenkant van de schoen, maar schoot hoog over. Drie minuten na rust was het wel raak. Marquinhos schoot de bal op onverklaarbare wijze in de voeten bij Rony Lopes, waarna de aanvaller zichzelf wat ruimte verschafte en snoeihard raak schoot in het dak van het doel: 1-1. De ploeg van Adrian Ursea drukte vervolgens door en ging op zoek naar de voorsprong. Gouiri werd in kansrijke positie gevonden, maar kon zijn kopbal na een voorzet vanaf rechts onvoldoende sturen en zag Keylor Navas redden.

Na een uur spelen kwamen Navas en PSG wederom goed weg, toen Gouiri vanaf de linkerkant snoeihard op de onderkant van de lat schoot, waarna de bal terug het veld in stuiterde. Even daarvoor had Mbappé na een bekeken schot rakelings langs de rechterpaal geschoten na een goede individuele actie. Beide ploegen kregen vervolgens in de slotfase goede mogelijkheden om de wedstrijd naar zich toe te trekken, met een treffer voor PSG tot gevolg. Icardi werd gevonden door Mbappé, verlengde de bal ineens uit de lucht naar Kean en de Italiaan kopte van dichtbij binnen: 2-1.