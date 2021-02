PSV krijgt in blessuretijd deksel op de neus door omhaal van Kramer

Zaterdag, 13 februari 2021 om 18:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:40

PSV is er zaterdagavond niet in geslaagd om te winnen van ADO Den Haag. De Eindhovenaren leken na twee doelpunten van Donyell Malen op weg naar de zege, maar verspilden in blessuretijd van de tweede helft toch twee punten. Michiel Kramer nam de onverdiende gelijkmaker van ADO voor zijn rekening via een omhaal: 2-2. Nummer twee PSV heeft nu negen verliespunten meer dan koploper Ajax.

Opnieuw besloot Schmidt om zijn opstelling om te gooien. Zo zaten Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren op de bank en maakte Yorbe Vertessen zijn basisdebuut. PSV kwam sterk uit de startblokken en creëerde al snel goede kansen. Donyell Malen gleed na een lage voorzet van Ryan Thomas net naast, terwijl Olivier Boscagli in vrije positie in de handen kopte bij Martin Fraisl. Na negentien minuten kreeg PSV een strafschop, toen Bobby Adekanye wild tegen de onderkant van de voet van Timo Baumgartl trapte. De penalty werd hard naast de kruising gemikt door Max.

ADO kwam er totaal niet aan te pas, maar slaagde er toch in om te scoren. Adekanye begon vanaf de rechterflank aan een dribbel en kreeg daarbij alle ruimte van Timo Baumgartl om naar binnen te komen. Van net binnen het strafschopgebied passeerde de aanvaller Yvon Mvogo: 1-0. De Eindhovenaren zetten vervolgens opnieuw aan en kregen wederom goede kansen. Zahavi werd eerst afgestopt door de ver uitgekomen Fraisl en schoot even later na een goede kapbeweging met links naast.

Ook na rust zocht PSV volop de aanval. ADO kwam eerst goed weg toen een klutsbal van verdediger Shaquille Pinas net niet in het eigen doel rolde. Zes minuten na rust was het wél raak voor PSV, toen Malen dreigend de zestien in dribbelde en na een aantal sleepbewegingen bij de korte paal binnen prikte: 1-1. Een minuut later dacht Max met een breedtebal een doelpunt te schenken aan Zahavi, maar de bal werd onderschept.

De voorsprong voor PSV bleef in de lucht hangen. Vertessen dacht de bal op aangeven van Max in te tikken, terwijl Malen vrij kon doorlopen in de zestien, maar beide keren keerde Fraisl de bal. Even later was het toch raak voor PSV, toen Jamal Amofa een voorzet van Ihattaren niet weg wist te werken. Daardoor bleef de bal dichtbij het doel liggen voor Malen, die het afmaakte: 1-2. PSV was ook daarna verreweg de betere, maar had pech in de afronding: Malen raakte in twee verschillende pogingen de lat. De spits zag in blessuretijd zijn derde treffer afgekeurd worden wegens buitenspel van Mauro Júnior.

ADO had amper een kans gecreëerd, maar kwam in blessuretijd toch op gelijke hoogte. Jonas Arweiler kopte een lange bal door, waarna Jordan Teze mistastte en Michiel Kramer uit een artistieke omhaal scoorde: 2-2.