Sevilla staat na heldenrol Bounou tussen Real Madrid en Barcelona in

Zaterdag, 13 februari 2021 om 18:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:15

Sevilla heeft zaterdag de negende zege op rij in alle competities geboekt. Het team van trainer Julen Lopetegui had aan een enkel doelpunt van Munir El Haddadi voldoende om hekkensluiter Huesca te verslaan in LaLiga: 1-0. Luuk de Jong stond in de basis en werd na 65 minuten vervangen door Youssef En-Nesyri. Karim Rekik stond negentig minuten binnen de lijnen. Door de overwinning komt Sevilla op 45 punten: dat is er één minder dan Real Madrid en twee meer dan Barcelona, dat echter een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Huesca kwam als morele winnaar uit de eerste helft in het Ramón Sánchez Pizjuan. Sevilla had meerdere keren uitzicht op een openingsdoelpunt, maar het ontbrak aan precisie of doelman Álvaro Fernández hield de nummer laatst van LaLiga op de been. Na enkele minuten spelen was de eerste kans van de wedstrijd echter voor Huesca, waar Rafa Mir na balverlies van Sevilla zag hoe doelman Yassine Bounou te ver voor zijn doel stond. Het schot van de aanvaller vanaf het middenveld schampte de lat.

Álvaro Fernández keerde pogingen van Alejandro Papu Gómez en El Haddadi en op slag van rust had hij ook een uitstekend antwoord op een door Jorge Pulido van richting veranderde inzet van Ivan Rakitic. Na nog geen uur spelen moest de sluitpost van Huesca zich toch gewonnen geven. Na een voorzet van Oliver Torres vanaf vrijwel de achterlijn had Álvaro Fernández geen antwoord op een fraaie kopbal van El Haddadi.

De inmiddels al meer dan zevenhonderd minuten (!) niet gepasseerde Bounou speelde in het resterende half uur een belangrijke rol in de minimale zege. De doelman keerde een schot van afstand van Dimitrios Siovas en daarna blonk hij ook uit door een heerlijke kopbal van Rafa Mir op de doellijn te keren. Ook in de slotminuten viel de Marokkaan niet te passeren. Een volley van Sergio Gómez was een prooi voor Bounou, die ook raad wist met de rebound van Rafa Mir.

Sevilla heeft na zaterdag voor het eerst zeven zeges op rij zonder tegendoelpunt geboekt: 3-0 tegen Cádiz, 3-0 tegen Valencia, 0-2 tegen Éibar, 0-1 tegen Almería, 3-0 tegen Getafe, 2-0 tegen Barcelona en 1-0 tegen Huesca. Het team van Lopetegui speelt woensdag het eerste Champions League-duel met Borussia Dortmund, in eigen huis, en vijf dagen later wacht een uitduel met Osasuna.