Erik Pieters klimt met Burnley overtuigend weg uit degradatiezone

Zaterdag, 13 februari 2021 om 17:58 • Laatste update: 18:00

Burnley heeft zaterdag een klinkende zege geboekt in de Premier League. Op Selhurst Park lieten de the Clarets weinig heel van gastheer Crystal Palace: 0-3. Het was een belangrijke overwinning voor de ploeg van Sean Dyche, die in de drie voorgaande duels geen zege wist te boeken. Door de nederlaag blijft Palace met 29 punten steken op de dertiende plek van de ranglijst; Burnley, dat 26 punten heeft, klimt voorlopig naar de vijftiende stek.

Het duel kon niet veel slechter beginnen voor manager Roy Hodgson, die een basisplek had ingeruimd voor Jairo Riedewald en Patrick van Aanholt. Nog voor het verstrijken van de vijfde speelminuut zette Johann Gudmundsson zijn ploeg namelijk al op een 0-1 voorsprong. Erik Pieters leverde een voorzet af in de doelmond, waarna Gudmundsson, na slecht uitverdedigen van Palace, de bal voor zijn voeten kreeg. De IJslander maakte ruimte voor het schot en verschalkte doelman Vicente Guaita in de linkerhoek: 1-0.

Het werd nog erger voor the Eagles, die na tien minuten zelfs op een 0-2 achterstand kwamen. Dwight McNeil had een goede corner vanaf de rechterkant in huis en vond de vrijstaande Jay Rodriguez, die overtuigend kon binnenknikken: 0-2. Ondanks de dubbele dreun was de thuisploeg nog niet wakkergeschud, want tot halverwege de eerste helft werd Burnley nog enkele keren gevaarlijk. In het restant van het eerste bedrijf krabbelde Palace op en deelde onder meer Christian Benteke wat speldenprikjes uit, maar tot een treffer leidde de pogingen niet.

Het laatste sprankje hoop van de gastheren op een goed eindresultaat vervloog twee minuten na de pauze definitief. Na een goede combinatie met Rodriguez kreeg Matthew Lowton de bal terug in het zestienmetergebied, en volleerde de bal vervolgens op fraaie wijze tegen de touwen: 0-3. Palace bleef nog dapper tegenstand bieden, maar tot een eretreffer kwam de club niet meer.