‘Ik heb mijn vader weleens afgezet bij Messi, dat zijn wel gave dingen’

Zaterdag, 13 februari 2021 om 18:49 • Laatste update: 19:01

In aanloop naar een documentaire over Ronald Koeman heeft zoon Tim Koeman zich in gesprek met RTL Nieuws uitgelaten over de hectische gang van zaken rond de transfer van zijn vader naar Barcelona. Een week na de oorwassing in de Champions League tegen Bayern München (2-8) stapte de familie Koeman in het vliegtuig naar Spanje. Het gezin werd in die weken nauwlettend gevolgd door een cameraploeg, waarvan de beelden op 17 februari op Videoland verschijnen.

Tim kan zich het moment nog goed herinneren van het telefoontje van zijn vader. “Ik weet nog precies wat hij zei: ‘Je moet mee en je regelt het maar, maar je gaat mee”, vertelt de 31-jarige zoon van de oefenmeester van Barcelona. “’Ja, morgenochtend vliegen we. 10.00 uur. Wees er!' En dus ging ik mee.” Het stel stapte een dag later in een privévliegtuig richting Barcelona. “Ik heb een vriendin, een kleine en samen met mijn zus een eigen cosmeticawinkel. Maar iedereen werkte mee. Het wordt je ook gegund. Ik vond het ook wel mooi van pa. Die legt het gewoon op.”

Tim en Ronald Koeman, vlak voor de contractondertekening bij Barcelona.

Barcelona geldt voor Tim als zijn tweede thuis, nadat hij er in 1990 geboren werd en de eerste jaren van zijn leven doorbracht in de stad waar zijn vader momenteel werkzaam is. “Vroeger ging ik op zaterdag altijd mee naar de training van Barcelona. Dat was dan in het stadion. En mochten de spelers hun kinderen meenemen”, vertelt Tim. "Gingen we een balletje trappen. Voetbalde ik bijvoorbeeld achter de doelen met een jonge Sergio Busquets. Ik ben mijn hele leven al supporter geweest van Barcelona. Mijn vriendin en ik hebben ons zoontje ook Xavi genoemd. We wilden hem een Catalaanse naam geven, maar toch ook wel een beetje naar de legendarische oud-voetballer van Barcelona. ”

Na een moeizame start met wisselvallige resultaten, lijkt de hand van Koeman steeds zichtbaarder te worden bij Barcelona. De Nederlander wist met zijn ploeg de laatste elf duels in LaLiga ongeslagen te blijven en klom op naar de vierde plek. Zaterdagavond neemt Barça het in eigen huis op tegen Deportivo Alavés, dat zestiende staat. Tim kan het soms nog maar moeilijk beseffen dat zijn vader aan het roer staat bij misschien wel de grootste voetbalclub ter wereld. “Het was natuurlijk al heel leuk dat hij bondscoach was, maar dit is zoveel groter. Barça heeft zo'n honderd miljoen volgers op Instagram. Iedereen praat over deze club.”

Ondanks dat zijn vader inmiddels ruim een halfjaar trainer is van Barcelona, schudde Tim nog geen handen met grootheden als Lionel Messi. “Dat is er nog niet van gekomen. Die leeft echt incognito”, vertelt hij. “Die komt nergens, ziet niemand. Ik heb mijn vader wel eens afgezet bij Messi. Hij ging daar op gesprek. En zit daar dan aan de keukentafel. Dat zijn wel gave dingen. Ook wel mooi om te zien dat je vader, toch Ronald Koeman, daar niet echt zenuwachtig over is, maar er toch wel naar uitkijkt om met Messi een gesprek te voeren.”