Drama voor Bayer Leverkusen in slotfase; Dortmund ontsnapt aan verlies

Zaterdag, 13 februari 2021 om 17:27 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:40

Bayer Leverkusen heeft zaterdag een zeker lijkende overwinning in de Bundesliga uit handen gegeven. Het team van trainer Peter Bosz stond in de 89e minuut van het thuisduel met FSV Mainz 05 met 2-0 voor, maar toch ging het mis. Bayer liet in drie van de laatste vier competitieduels punten liggen. Borussia Dortmund blijft wisselvallig presteren en kon ternauwernood een nederlaag tegen TSG Hoffenheim voorkomen. De nummer zes van de Bundesliga won slechts één van de laatste zes competitiewedstrijden.

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 2-2

Het team van Bosz ging met een minimale maar zeer verdiende voorsprong de rust in. Na veertien minuten was het raak: na een goede actie van Moussa Diaby aan de linkerkant werkte Lucas Alario de bal achter doelman Robin Zentner: 1-0. Mainz, met Jeremiah St.Juste in de basis, had na de openingstreffer de beste fase, maar verder dan een kopbal van Karim Onosiwo op de paal kwamen de bezoekers niet. Bayer nam halverwege de eerste helft het initiatief weer over en liet vijf minuten voor de pauze grote kansen op de 2-0 liggen. Uit een voorzet van Diaby kopte Leon Bailey op de lat en daarna voorkwam Moussa Niakhaté op de doellijn dat een kopbal van Kerem Demirbay in de rebound de 2-0 betekende.

Na rust een opvallende wissel bij Bayer, waar Timothy Fosu-Mensah in de basis stond: de geblesseerde Lukas Hradecky moest zich laten vervangen door Niklas Lomb, die op 27-jarige leeftijd zijn debuut in de Bundesliga maakte. Mainz zocht nadrukkelijk naar een gelijkmaker en Bayer kwam enkele keren gelukkig weg. De 1-1 was dan ook niet onverdiend geweest. Een doelpunt van Niakhaté werd ongeldig verklaard omdat hij hands maakte en de 2-0 van Demarai Gray ging niet door omdat het leer na een schot van St. Juste tegen Patrik Schick bij de invaller terechtkwam.

Het venijn zat uiteindelijk in de slotminuten. Zes minuten voor het einde brak Bayer uit en schoot Schick de bal door de benen van Zentner: 2-0. Mainz, met inmiddels Jean-Paul Boëtius binnen de lijnen, slaagde er echter toch nog in om een punt mee te nemen. De volledig vrijstaande invaller Robert Glatzel maakte in de 89e minuut zijn eerste Bundesliga-goal en een minuut later was ook een andere invaller trefzeker. Bayer werd verrast door een tegenaanval, waarna Sven Bender ook een misstap beging en Kevin Stöger de eindstand bepaalde. Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven bleven op de bank.

Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim 2-2

De weifelende defensies van beide teams lieten in de eerste helft veel ruimtes open en daardoor stapelden de kansen zich op. In de eerste twintig minuten lieten Erling Braut Haaland en Ihlas Bebou, zelfs twee keer, na om de openingstreffer te maken. Na een pass van Raphaël Guerreiro stond Jadon Sancho door toedoen van Diadie Samassékou geen buitenspel en vanaf een meter of negen schoot hij de bal in de 24e minuut achter Oliver Baumann: 1-0. Hoffenheim poetste zeven minuten later de achterstand weg. Sebastien Rudy behield het overzicht en zag hoe Munas Dabbur de 1-1 achter Marwin Hitz schoot.

Bebou maakte zijn missers in de eerste helft goed door enkele minuten na de pauze voor de 1-2 te zorgen. Een hoekschop werd kort genomen, waarna Rudy de bal voorgaf richting de eerste paal. Daar ging het leer via de vuisten van Hitz tegen de aanvaller aan. Luttele minuten later dacht Dortmund op 2-2 te komen via een rebound van Haaland, na een inzet van Thomas Delaney op de paal, maar de VAR wees uit dat de Noor buitenspel stond. In het restant van de tweede helft hing de 1-3 meer in de lucht dan de 2-2, maar in de 81e minuut was het toch raak voor die Borussen. Florian Grillitsch kon Haaland niet afstoppen in het strafschopgebied en de aanvaller sloeg genadeloos toe.

VFB Stuttgart - Hertha BSC 1-1

Het eerste wapenfeit van de wedstrijd kwam van de voet van Wataru Endo, die een schot in de handen van Hertha-doelman Rune Jarstein zag verdwijnen. Stuttgart bleef vervolgens nadrukkelijk op zoek gaan naar de openingstreffer, die uiteindelijk pas in de blessuretijd van de eerste helft gevonden werd. In eerste instantie werd het doelpunt van Sasa Kalajdzic, die op aangeven van Borna Sosa vrij mocht binnenknikken, afgekeurd wegens buitenspel, maar na het bekijken van de videobeelden kwam de treffer alsnog op het scorebord te staan: 1-0. Nadat Matheus Cunha halverwege de tweede helft verzuimde de marge te verdubbelen, was het tien minuten voor tijd aan de andere kant wel raak. Het was Luca Netz die de eindstand op aangeven van invaller Sami Khedira op het scorebord zette: 1-1. Hertha, dat het nog altijd moest stellen zonder de geblesseerde Javairo Dilrosun, blijft steken op de achttiende plek van de ranglijst; Stuttgart bezet de tiende positie.

Werder Bremen - SC Freiburg 0-0

De bezoekers namen in de openingsfase van de wedstrijd het heft in handen, al leidde het opportunistische voetbal niet direct tot grote mogelijkheden. De ploeg van trainer Florian Kohfeldt hield zich in eigen stadion langere tijd op de vlakte, totdat Milos Veljkovic na ruim een half uur spelen met een kopbal gevaarlijk werd. Ook Milot Rashica deed namens Werder een duit in het zakje, maar zijn inzet werd gepareerd door doelman Florian Müller. De eerste grote kans in het tweede bedrijf was voor Freiburg: Vincenzo Grifo schoot rakelings naast de rechterpaal uit een voorzet vanaf links. In het restant van de tweede helft probeerden beide teams nog een doorbraak te forceren, maar de ban werd niet meer gebroken: 0-0. Door de puntendeling blijft Werder met 23 punten steken op de elfde plek van de ranglijst; Freiburg staat met dertig punten op de achtste positie in de Bundesliga.