Uitgekotst bij Feyenoord, nu ‘een van de beste aanwinsten van LaLiga’

Maandag, 15 februari 2021 om 01:00 • Chris Meijer

Haast geruisloos liet Renato Tapia Feyenoord afgelopen zomer na vierenhalf jaar achter zich. De Rotterdammers besloten het contract van de 25-jarige middenvelder niet te verlengen, waardoor hij transfervrij de overstap naar Celta de Vigo maakte. Iets meer dan een halfjaar na zijn vertrek bij Feyenoord zou Tapia zich in LaLiga in de kijker hebben gespeeld bij verschillende Europese topclubs. Sterker nog, hij wordt momenteel bestempeld als een van de beste aanwinsten van de Spaanse competitie. Hoe Tapia zich van persona non grata ontwikkelde tot een van de beste defensieve middenvelders van LaLiga.

Door Chris Meijer

Sjaak Troost tilde zijn flesje water voor de camera van RTV Rijnmond omhoog. “Hij moet gewoon meewerken aan een transfer. Als hij dat niet doet? Dan gaan we kijken of er andere manieren zijn. Ik laat me echt niet zo makkelijk in de maling nemen, dat hij straks wegloopt. Dat pik ik echt niet”, zei Troost, vlak voordat hij een slok water nam. Ondanks dat de thermometer tijdens de open dag van Feyenoord in 2019 richting de veertig graden kroop, wond de toenmalig technisch eindverantwoordelijke bij de Rotterdammers zich uitermate op. De reden? Een vraag over Renato Tapia. De middenvelder had zijn neus opgehaald voor een overstap naar Lokomotiv Moskou en leek ‘gewoon’ bij Feyenoord te blijven, om dan een jaar later transfervrij te vertrekken.

“We hebben hem vorig seizoen al duidelijk proberen te maken dat er geen toekomst meer is bij Feyenoord. Nou, hij heeft nu de finale van de Copa América gespeeld en dat is een prima plek om je in de kijker te spelen. Er heeft een club zich gemeld, allemaal positief. Nu wil-ie niet. Het beleid bij Feyenoord is dat we hem niet laten weglopen. Dat doen we alleen met spelers die veel hebben gepresteerd of aan Feyenoord hebben gegeven, zoals Karim El Ahmadi of Brad Jones. Dat gaan we met Tapia niet doen. We hebben komende week een gesprek en dan ga ik dat hem heel duidelijk maken”, fulmineerde Troost. Zijn nachtmerrie kwam toch uit. Ondanks dat hij halverwege het seizoen gelinkt werd aan Boca Juniors, Cruz Azul, Celtic en Rangers, liep hij afgelopen zomer gratis De Kuip uit. Feyenoord besloot zelf het aflopende contract van Tapia niet te verlengen.

Nog geen acht maanden nadat Feyenoord met een korte boodschap op Twitter - wish you all the best - afscheid nam van Tapia, wordt hij in Spanje gelinkt aan een overstap naar Atlético Madrid, Juventus en Paris Saint-Germain. “Ik weet niet of het waar is, maar ik denk dat hij er klaar voor is om naar een grotere club te gaan. Misschien geen absolute topclub. Bij een club als Sevilla, Valencia of Villarreal zou hij prima passen. Ook bij Atlético, omdat hij een type speler is waarvan Diego Simeone houdt: hij combineert zijn fysieke kwaliteiten met tactisch vernuft en heeft de juiste mentaliteit”, stelt Francisco Rico, journalist van de Spaanse tak van Goal in gesprek met Voetbalzone. Dat Tapia zo goed in de smaak valt én rendeert in Spanje, zal misschien bij Feyenoord-fans wel voor opgetrokken wenkbrauwen zorgen.

Nooit was de in januari 2016 voor 2,5 miljoen euro van FC Twente overgenomen Tapia in Rotterdam een vaste waarde. De enige periode waarin hij onder trainer Giovanni van Bronckhorst wél basisspeler was, was toen hij eind 2017 door blessures bij Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden als noodverband als centrumverdediger moest opdraven. Heel even leek hij begin vorig seizoen na zijn terugkeer van een huurperiode bij Willem II bezig aan een ware revival bij Feyenoord, toen trainer Jaap Stam hem op zijn middenveld een defensief blok liet vormen met Leroy Fer. Met Stam verdween ook Tapia, aangezien Dick Advocaat steevast voor een middenveld bestaande uit Jens Toornstra, Orkun Kökcü en Fer koos. Stilletjes trok Tapia de deur in De Kuip achter zich dicht. Daar zullen weinig mensen in Rotterdam, op een enkeling na, rouwig om zijn geweest.

Het was geen toeval dat Celta zich vervolgens voor Tapia meldde. “Celta is een expert als het gaat om Zuid-Amerikaanse spelers, dat is nu weer gebleken”, verklaart Rico. Maximilano Gómez is recent misschien wel het beste recente voorbeeld van een Zuid-Amerikaan die via Celta een stap - voor 14,5 miljoen euro naar Valencia - hogerop wist te maken. Tapia verkoos Celta boven Real Betis en heeft vanaf het begin en basisplaats gehad in Galicië. Ook nadat trainer Óscar García zijn congé kreeg en vervangen werd door Eduardo Coudet, bleef de 53-voudig international van Peru onbetwist. Ploeggenoot Iago Aspas noemde Tapia onlangs zelfs ‘onmisbaar’ voor Celta. “Sinds de komst van Coudet is hij nog beter gaan spelen. Coudet heeft het systeem aangepast en Tapia vervult daarin als enige defensieve middenvelder een sleutelrol. Celta is een team met veel spelmakers, zoals Nolito, Denis Suárez en Brais Méndez.”

“Hij doet het waarschijnlijk beter dan verwacht. Vooral omdat hij geen tijd nodig heeft gehad om zich aan te passen aan het land, de competitie en het team. Vanaf het begin van het seizoen is hij een van de beste spelers van Celta geweest. Tekenend voor zijn belang: hij heeft één wedstrijd gemist en dat was de slechtste van Celta dit seizoen, waarin ze met 0-4 verloren van Villarreal”, vervolgt Rico. Statistieken van Opta onderschijven dat Tapia inderdaad uitblinkt als defensieve middenvelder. Hij is in LaLiga de speler met veruit de meeste tackles: 69 stuks, maar liefst 16 meer dan de nummer twee op dit lijstje. Het slagingspercentage van de 53 tackles van SD Huesca-middenvelder Javi Galán is echter wel een stuk hoger dan die van Tapia: 69,8 procent om 40,6 procent. Tapia voert bovendien het lijstje van spelers met het hoogste aantal balheroveringen (147) aan en behoort tot het zestal dat dit seizoen de meeste persoonlijke duels aanging in LaLiga. Alleen Kike García (Eibar, 403 duels, 48,9 procent gewonnen), Nabil Fekir (Real Betis, 366 duels, 45,9 procent gewonnen), Joselu (Alavés, 363 duels, 63,6 procent gewonnen), Mikel Merino (Real Sociedad, 341 duels, 50,4 procent gewonnen) en Yangel Herrera (Granada, 337 duels, 51 procent gewonnen) gingen meer duels aan dan Tapia (307 duels, 55,1 procent gewonnen).

Een vergelijking tussen het vorige seizoen bij Feyenoord (waarin hij 752 minuten speelde) en het huidige seizoen bij Celta (waarin hij 1871 minuten speelde), met de statistieken gemiddeld per 90 minuten genomen. (Bron: Opta)

Ook in opbouwend opzicht blijkt Tapia zijn steentje bij te dragen, want hij staat zevende als het gaat om het hoogste succespercentage dribbels van alle spelers die er minimaal 25 aangingen dit seizoen. Dit lijstje wordt overigens aangevoerd door Frenkie de Jong, met een slagingspercentage van 82,9 procent. Ook onder meer Thomas Lemar (78,6 procent), Suso (76,7 procent) en Luka Modric (76,5 procent) doen het net iets beter dan Tapia (74,2 procent). Ondanks dat Tapia in bepaalde opzichten statistisch gezien tot de beste spelers van LaLiga behoort, is het succespercentage van zijn dribbels het enige dat de middenvelder gemiddeld per negentig minuten genomen écht beter doet dan vorig seizoen bij Feyenoord. Het aantal balheroveringen (9,1 om 7,4), percentage gewonnen duels (59,8 procent om 55,1 procent) en percentage geslaagde tackles (76,2 procent om 40,6 procent) waren een jaar geleden in Rotterdam zelfs een stuk beter.

Zelf noemt Tapia het onvoorwaardelijke vertrouwen van de trainer als verklaring waarom hij momenteel zo goed rendeert bij Celta. Zijn speelstijl lijkt overigens ook uitstekend in de Spaanse competitie te passen. “Met zijn fysieke kracht, tactisch vernuft en goede techniek is hij perfect voor LaLiga én Celta, dat de afgelopen jaren altijd op een offensieve speelstijl gokte terwijl ze vaak tegen degradatie streden”, beaamt Rico. Tapia heeft bij Celta een contract tot medio 2024, maar zoals het er nu naar uitziet lijkt het niet aannemelijk dat hij die gaat uitdienen. Rico sluit af met een uitspraak die Troost en de nodige andere mensen in Rotterdam waarschijnlijk nog wel even achter de oren doet krabben. “Tapia is zonder twijfel een van de beste aanwinsten in dit LaLiga-seizoen, samen met bijvoorbeeld Luis Suárez, Ivan Rakitic, Marcos Acuña en Dani Parejo.”