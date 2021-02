Fortuna Sittard vervolgt knappe opmars en evenaart clubrecord

Zaterdag, 13 februari 2021 om 16:12 • Daniel Cabot Kerkdijk

Fortuna Sittard heeft zaterdag een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Eredivisie. Op bezoek bij Sparta Rotterdam was de ploeg van Sjors Ultee met 1-2 te sterk. Het was de vierde uitzege op rij voor Fortuna, dat daarmee het clubrecord uit 1987 en 1988 in de Eredivisie evenaarde. De stand op de ranglijst verandert overigens niet: de Limburgers staan met 28 punten elfde; Sparta blijft met 23 punten steken op de twaalfde positie.

De ontmoeting op Het Kasteel was vanaf het eerste fluitsignaal erg aantrekkelijk: beide teams creëerden kansen over en weer en het spel werd nauwelijks onderbroken. Al in de vierde speelminuut kwam Sparta dicht bij de openingstreffer, toen Martin Angha uit een voorzet van Abdou Harroui bijna zijn eigen doelman passeerde. Lisandro Semedo kreeg even later namens Fortuna een goede kans om de score te openen, maar oog in oog met doelman Maduka Okoye verzuimde de aanvaller af te ronden. Aan de andere kant deed Laros Duarte weer een duit in het zakje met een schot uit een directe vrije trap; doelman Yanick Van Osch tikte de inzet echter op fraaie wijze uit de kruising.

Kort na het verstrijken van het eerste kwart van de wedstrijd werd de ban gebroken. Zian Flemming ontving de bal op de as van het veld en hij bezorgde een keurige pass bij Lisandro Semedo, die Okoye op koelbloedige wijze in de korte hoek verschalkte: 0-1. Het antwoord van de Rotterdammers liet niet lang op zich wachten, want na een half uur spelen tikte de jarige Danzell Gravenberch van dichtbij de 1-1 binnen. Vrijwel direct na de gelijkmaker kopte Flemming op aangeven van Semedo bijna de 1-2 tegen de touwen, maar Okoye was wederom goed bij de les: geen treffer.

Vier minuten na rust kwamen de bezoekers alsnog aan de leiding. Mats Seuntjens haalde de achterlijn en hij vond met een voorzet op maat de vrijstaande Sebastian Polter, die van circa zeven meter de 1-2 binnenknikte. Enkele minuten later kreeg Semedo een goede mogelijkheid om de marge te verdubbelen, maar zijn schuivertje ging rakelings voorlangs. Na de kans van Fortuna ontstond er een langdurige impasse, die uiteindelijk niet meer doorbroken werd.