Winnend Atlético Madrid herpakt zich na domper van vorige week

Zaterdag, 13 februari 2021 om 15:58 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:21

Atlético Madrid heeft zaterdag een moeizame en belangrijke overwinning in LaLiga geboekt. Het door corona gehavende team van Diego Simeone begon met slechts zes wissels aan de uitwedstrijd tegen Granada en stapte uiteindelijk met een 1-2 zege als winnaar van het veld. Een welkome driepunter, zeker na het zeldzame puntverlies van vorige week (2-2 tegen Celta de Vigo).

De eerste helft in Nuevo Los Cármenes had alles: intensiteit, strijd, dynamiek en veel tactiek. Maar het ontbrak aan doelpunten, ook al hadden Granada en Atlético daar in de openingsfase van de wedstrijd wél uitzicht op. Na zes minuten spelen ontving Ángel Correa een goede pass van Yannick Ferreira-Carrasco en ontdeed hij zich van Germán Sánchez. In een één-tegen-één-situatie met Rui Silva kwam de doelman echter als winnaar uit de strijd.

Granada was tot tweemaal toe dicht bij een doelpunt. Felipe voorkwam in de doelmond dat een inzet van Jorge Molina de 1-0 betekende en daarna kon Germán Sánchez met een kopbal na de eerste corner van de wedstrijd niet profiteren van twijfels bij Jan Oblak. Na bijna een half uur spelen had Rui Silva een goed antwoord op een schot van Luis Suárez, na voorbereidend werk van Koke en Ferreira-Carrasco.

De start van de tweede helft mocht er zijn: een acrobatische inzet van Suárez ging tegen het aluminium en een voorzet annex schot van Darwin Machis richting de kruising kon tijdig door Oblak worden gekeerd. Na iets meer dan een uur spelen schoot Marcos Llorente met links de bevrijdende 0-1 op het scorebord. Het team van Simeone kon de voorsprong maar enkele minuten intact houden. Atlético kreeg een corner niet goed weg, waarna Yangel Herrera de bal laag én via Llorente tegen de touwen schoot: 1-1.

Atlético trok het duel een kwartier voor tijd naar zich toe. Correa zag hoe zijn door Jesús Vallejo van richting veranderde schot achter Rui Silva belandde: 1-2. Atlético won negen van de laatste tien duels in LaLiga en heeft een voorsprong van acht punten op Real Madrid, dat ook nog eens een duel meer heeft gespeeld. Barcelona heeft elf punten minder dan Atletico én evenveel duels gespeeld.