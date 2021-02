Liverpool lijdt derde nederlaag op rij na nieuwe blunder van Alisson

Zaterdag, 13 februari 2021 om 15:22 • Chris Meijer • Laatste update: 16:09

Liverpool heeft zaterdagmiddag op bezoek bij Leicester City zijn derde nederlaag op rij geleden. De regerend kampioen van Engeland kwam halverwege de tweede helft dankzij Mohamed Salah nog op voorsprong in het King Power Stadium, maar zag die voorsprong in een tijdsbestek van zeven minuten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Een nieuwe ketser van doelman Alisson Becker waardoor Jamie Vardy the Foxes op voorsprong kon zetten, leidde uiteindelijk een 3-1 nederlaag voor Liverpool in. Voor the Reds dreigt nu een vrije val op de ranglijst, aangezien Chelsea en West Ham United de huidige nummer vier van de Premier League in deze speelronde kunnen passeren én de achterstand op nummer twee Leicester oploopt naar zes punten.

Voorafgaand aan het bezoek aan Leicester, de nummer drie van de Premier League, had Liverpool twee wedstrijden op rij verloren, tegen Brighton & Hove Albion (0-1) en Manchester City (1-4). Waar the Reds lange tijd niet te verslaan waren in eigen stadion, presteerde de ploeg van manager Jürgen Klopp nu beter buitenshuis. In het King Power Stadium kon de derde uitzege op rij geboekt worden en een dergelijke reeks deed zich voor het laatst voor tussen november 2019 en februari 2020, toen er acht wedstrijden buitenshuis werden gewonnen. De van Preston North End overgekomen Ben Davies was daar overigens niet van de partij, omdat hij in de training in aanloop naar het duel geblesseerd was geraakt.

Met Georginio Wijnaldum in de basiself begon Liverpool sterk aan het duel. Salah dook als eerste op in het strafschopgebied na een afgemeten pass van Jordan Henderson, maar kon niet tot een schot komen. Aan de andere kant was de eerste mogelijkheid voor Jamie Vardy, die naast schoot. De beste mogelijkheid van de eerste helft kwam op naam van Roberto Firmino, toen hij na doorkoppen van Sadio Mané van dichtbij de bal voor het inschieten kreeg. Leicester-doelman Kasper Schmeichel voorkwam echter met een katachtige reflex een doelpunt van de Braziliaanse spits, die al eerder in de wedstrijd op de sluitpost stuitte.

In het restant van de eerste helft, waarin Liverpool overigens James Milner geblesseerd zag uitvallen, was Vardy tot drie keer toe dreigend voor Leicester: een kopbal bracht Alisson niet in de problemen, een schot (na al dan niet buitenspel te hebben gestaan) ging op de bovenkant van de lat en een inzet van binnen het strafschopgebied werd gekeerd. Na een gevaarlijke voorzet van James Maddison was de eerste echte kans van de tweede helft voor Trent Alexander-Arnold, die een vrije trap op de lat vuurde.

Met 67 minuten op de klok opende Liverpool de score. Leicester slaagde er niet in om de bal weg te krijgen, waardoor het leer voor de voeten kwam van Firmino. De Braziliaan legde de bal met een hakje klaar voor Salah, die de bal met de linkervoet bekeken in de verre hoek plaatste. Twaalf minuten voor het einde ging het toch nog helemaal mis voor Liverpool. Aanvankelijk leek scheidsrechter Anthony Taylor een strafschop te geven na een overtreding op Harvey Barnes, maar de VAR legde de bal toch buiten de zestien. James Maddison krulde die vrije trap in één keer in de verre hoek, maar de grensrechter stak de vlag de lucht in wegens vermeend buitenspel van Daniel Amartey. De VAR constateerde dat er geen sprake was van buitenspel, waardoor de treffer tóch goedgekeurd werd.

Twee minuten later was het andermaal raak voor Leicester, toen de bal na een miscommunicatie tussen Alisson en de debuterende Ozan Kabak voor de voeten van Vardy viel. De spits pakte het cadeau dankbaar uit en bracht the Foxes daarmee op voorsprong. Amper een minuut later voorkwam Alisson met een fantastische redding dat Vardy het duel meteen ook op slot gooide. Dat gebeurde in minuut 85 echter alsnog. Wilfred Ndidi zette Barnes vrij in het strafschopgebied, waar hij uiterst koel bleef en de eindstand op 3-1 bepaalde.