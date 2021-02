Schmidt laat PSV in verrassende opstelling starten tegen ADO

Zaterdag, 13 februari 2021 om 15:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:44

PSV treedt zaterdag met een verrassende basiself aan tegen ADO Den Haag. Roger Schmidt laat Denzel Dumfries, Mario Götze, Cody Gakpo, Mohamed Ihattaren en Mauro Júnior niet verschijnen aan het startsignaal. Yorbe Vertessen maakt zijn basisdebuut voor PSV, na drie eerdere invalbeurten, in de plaats van Ihattaren en Ryan Thomas neemt de plek van Mauro Júnior in.

Dumfries start in Den Haag op de bank en daarom schuift Jordan Teze naar rechts. Timo Baumgartl komt er daarom bij in het centrum. Yvon Mvogo neemt de plaats van Lars Unnerstall, afgelopen week onder de lat in de TOTO KNVB Beker tegen Ajax, weer in. Voor Gakpo en Götze komt het duel te vroeg. Het duo sloot weliswaar aan bij de groepstraining, maar Schmidt acht het nog te vroeg voor een terugkeer in de wedstrijdselectie. Het is onduidelijk of het eerste Europa League-duel met Olympiacos van komende donderdag wel een haalbare kaart is.

Het duel in Den Haag begint zaterdag om 16.30 uur in het CARS Jeans Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Pol van Boekel. Als PSV wint, wordt achterstand op koploper Ajax verkleind tot een punt, maar de Amsterdammers hebben dan twee wedstrijden minder gespeeld. Zaterdag om 18.45 uur gaat Ajax op bezoek bij Heracles Almelo, waar het de afgelopen drie seizoenen verloor.

Opstelling PSV - Mvogo; Teze, Baumgartl, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré; Thomas, Vertessen, Zahavi en Malen