Winnend Go Ahead Eagles en Jay Gorter schrijven historie in Almelo

Zaterdag, 13 februari 2021 om 14:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 14:24

Go Ahead Eagles blijft sterk presteren in de Keuken Kampioen Divisie. Het team van Kees van Wonderen was zaterdag te sterk voor Telstar: 1-0. Eerder dit seizoen in Noord-Holland won de Deventer club met 1-2 van Telstar door twee treffers van Jacob Mulenga, die in het Erve Asito opnieuw de doorslag gaf. Het stadion van Heracles Almelo was het decor van de wedstrijd, omdat het veld in De Adelaarshorst onbespeelbaar is door de strenge vorst.

Go Ahead was tot zaterdag al 25 duels op rij trefzeker tegen Telstar en de 1-0 liet zaterdag niet lang op zich wachten. In de eerste de beste aanval van de thuisploeg was het raak: na voorbereidend werk van Boyd Lucassen werkte Mulenga de bal in de tweede instantie achter Jasper Schendelaar. De doelman voorkwam niet veel later een tweede treffer van de spits, die te lang treuzelde en de kans verloren zag gaan.

Telstar, dat in grote delen van de wedstrijd beter voetbalde, liet zich in de eerste 45 minuten niet onbetuigd. Na een fraaie aanval kreeg Ilias Bronkhorst de kans om uit te halen, maar hij stuitte op een Deventer blok. Ook een kopbal van Glynor Plet leidde niet tot een gelijkmaker. Het team van Van Wonderen liet in aanvallend opzicht weinig meer zien na de vroege openingsgoal.

In de tweede helft zocht Go Ahead meer de aanval op. Een kopbal van Mulenga, die vrijdag zijn 37e verjaardag vierde, een en een ‘mislukte’ voorzet van Antoine Rabillard op de lat waren de meest memorabele momenten. Jay Gorter mag zich door de 1-0 zege de Go Ahead A Eagles-keeper met de meeste clean sheets in een seizoen noemen: zestien stuks. Hij breekt het clubrecord van Remko Pasveer.

Op de ranglijst van de Keuken Kampioen Divisie nestelt Go Ahead, dat 25 punten overhield aan de laatste 10 competitieduels, zich in punten weer naast NAC Breda, dat wel een duel minder heeft gespeeld: 44 punten. Go Ahead blijft ook in de race voor de derde periode. Daarin staat de ploeg van Van Wonderen met twaalf punten uit vijf wedstrijden gedeeld bovenaan. Die koppositie deelt het momenteel met De Graafschap, dat zaterdag tegen MVV speelt.