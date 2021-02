Pact van Jorge Mendes en miljardair moet aanval op de top bewerkstelligen

Zondag, 14 februari 2021 om 01:00 • Chris Meijer • Laatste update: 13:37

De invloed van clubeigenaren op het internationale voetbal is het afgelopen decennium flink toegenomen. Haast ieder seizoen duikt ergens in Europa wel een project op, waarmee men vanuit het niets de top hoopt te bestormen. In deze serie licht Voetbalzone clubs met torenhoge ambities uit. Met vandaag aandacht voor Famalicão, een Portugese club in Israëlische handen waarbij een zeer machtige zaakwaarnemer achter de schermen de touwtjes in handen heeft.

Door Nick Dierckx

31 augustus 2019. In een halfleeg Estádio do CD Aves, stadion van de gelijknamige club, verslaat Famalicão de thuisclub met 2-3. Met deze overwinning grijpt de promovendus de koppositie in de Portugese Primeira Liga. Een bijzondere prestatie voor veel buitenstaanders, maar als het aan de eigenaren ligt, moet de club de komende jaren gaan meestrijden om de prijzen in Portugal. Die ambities en plannen werden een jaar eerder bij de overname van Famalicão gesmeed.

In de zomer van 2018 kocht de Quantum Pacific Group onder leiding van Idan Ofer 51 procent van de aandelen in de destijds op het tweede niveau uitkomende club, waarmee hij het voor het zeggen kreeg. De Israëliër bouwde samen met zijn vader een vermogen op van bijna vijf miljard euro in de transport- en mijnindustrie. Ofer had met zijn Quantum Pacific Group al een aandeel in Atlético Madrid, dat hij in februari 2018 verhoogde naar 32 procent. Dit deed hij in samenwerking met – onthoud de naam – Gestifute.

Het geld werd over de balk gesmeten om te zorgen dat Famalicão, toen nog actief op het tweede niveau van Portugal, zo snel mogelijk zou promoveren. Achttien leenspelers werden aangetrokken om de selectie een kwaliteitsimpuls te geven, en met succes. In het eerste seizoen onder leiding van de Quantum Pacific Group werd directe promotie naar het hoogste niveau afgedwongen met een tweede plaats. Afgetekend, want het verschil met nummer drie Estoril bedroeg vijftien punten. Na deze puike prestatie en de terugkeer van Famalicão in de Primeira Liga besloot Ofer nog wat extra geld in de club te pompen. “Quantum Pacific Group is enthousiast over het project en heeft zijn positie verder versterkt door het aandeel in FC Famalicão naar 85 procent te verhogen. Na deze verhoging van de positie van Quantum Pacific Group is Miguel Ribeiro aangesteld tot nieuwe voorzitter”, viel te lezen in een verklaring op de website van de Portugese club.

De zomer van 2019 werd een roerige voor de club uit Vila Nova de Famalicão, een stad in het noorden van Portugal. Onder leiding van de nieuwe voorzitter Ribeiro werd weer een blik aan nieuwe spelers opengetrokken. Onder andere Nehuén Pérez, Nicolás Schiappacasse en Gustavo Assuncão werden aangetrokken en zij kwamen alle drie van – niet geheel verrassend – Atlético Madrid. In die club heeft Ofer namelijk samen met het bedrijf Gestifute, dat ook een belangrijke rol speelt in de opmars van Famalicão, eveneens een aandeel. De grote eigenaar van Gestifute is zaakwaarnemer Jorge Mendes, voornamelijk bekend geworden door zijn cliënt Cristiano Ronaldo. Mendes werkte met Ofer samen om de aandelen in Atlético Madrid te verhogen en helpt de vermogende eigenaar nu ook om Famalicão op de kaart te zetten, wat duidelijk is terug te zien in de transfers.

Idan Ofer, de vermogende eigenaar van Famalicao.

In de zomer van 2019, het eerste jaar op het hoogste niveau sinds de overname, kwamen spelers van onder andere Atletico Madrid, Valencia, Wolverhampton Wanderers, Benfica en Braga. Niet geheel verrassend zijn dit allemaal clubs waar Mendes nauwe banden mee heeft. En het zijn ook geen spelers die anders naar Famalicão zouden zijn gekomen. De eerder genoemde Pérez, die overkwam van Atlético Madrid, stond in 2019 zelfs op de nominatielijst voor de Golden Boy-award. Die gaat niet voor zijn lol bij een degradatiekandidaat in Portugal voetballen, zou je zeggen

Ribeiro, voorzitter van Famalicao, is blij met de samenwerking met Mendes en ziet geen enkel probleem, zo legt hij uit tegenover Expresso. “Famalicão heeft een bevoorrechte samenwerking met Jorge Mendes. Gestifute volgde de club al en toen Quantum Pacific Group instapte, werd dat als een bruiloft gevierd. Onze ambitie is om Famalicão op het hoogste niveau van Portugal actief te laten zien. Daarmee doel ik niet op de ambitie om te handhaven.” In andere woorden: Famalicao wil komende jaren een aanval gaan doen op de Portugese top. In het seizoen 2019/20, waarin onder andere werd gewonnen van Sporting Portugal en FC Porto, eindigde de club uiteindelijk op een zesde plaats. Daarmee liep het Europees voetbal op een haar na mis.

Calvin Verdonk staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Famalicão, voor wie hij voorlopig acht wedstrijden speelde.

Men liep echter tegen twee problemen aan. Het grootste deel van de aanwinsten die voor deze uitstekende prestatie hadden gezorgd, werden gehuurd. Hun huurcontracten liepen af en door dit uitmuntende seizoen hadden zij zich in de kijker van andere clubs gespeeld, waardoor ze niet meer terugkeerden naar Famalicão. Ook spelers die de club vast had aangetrokken, lieten Noord-Portugal achter zich. Pedro Gonçalves, bijvoorbeeld. De Portugese buitenspeler werd in de zomer van 2019 transfervrij aangetrokken van Wolverhampton Wanderers, beleefde een uitstekend seizoen en werd in de zomer van 2020 voor zeven miljoen euro verkocht aan Sporting Portugal.

Afgelopen zomer werd er weer een stortvloed aan nieuwe (huur)spelers aangetrokken, maar het wil nog niet vlotten in de industriestad. Aan de opmars van vorig seizoen kan nog geen vervolg worden gegeven. Famalicão, waar ook de Nederlander Calvin Verdonk actief is, bevindt zich momenteel op de zestiende plaats in de Primeira Liga. Mochten ze aan het eind van het seizoen daar nog altijd staan, moet een play-off tegen degradatie gespeeld worden. Ofer en Mendes zullen er alles aan doen om dat te voorkomen, om zo alsnóg de top van Portugal te kunnen bestormen.

