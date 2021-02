Jarige Hedwiges Maduro krijgt autowrap cadeau: ‘Mijn mooiste cadeau ooit!’

Zaterdag, 13 februari 2021 om 12:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 13:54

De vandaag 36 jaar geworden Hedwiges Maduro heeft naar eigen zeggen 'zijn mooiste verjaardagscadeau ooit' ontvangen. De trainer van de Onder-21 van Almere City FC heeft van zijn vriendin Elise van der Horst een autowrap gekregen en is daar bijzonder van onder de indruk. "Best B-day present ever!! A total make over of my car with an amazing car wrap. 36 years!! Time flies. Wowww!!", schrijft de analist van ESPN op Instagram. Wel oppassen in de sneeuw, antwoordt Elise in een reactie.