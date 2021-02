The Athletic onthult opvallende ‘close friend’ van Ziyech in Chelsea-selectie

Zaterdag, 13 februari 2021 om 10:33

Hakim Ziyech had afgelopen week in de FA Cup-wedstrijd met Barnsley voor het eerst in drie wedstrijden weer eens een basisplaats bij Chelsea, maar wist niet zijn stempel te drukken op het met 0-1 gewonnen duel. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler heeft het voorlopig lastig bij the Blues, maar is buiten het veld van grote waarde. Een anonieme bron vertelt aan The Athletic dat Ziyech het met iedereen bij Chelsea uitermate goed kan vinden, maar in het bijzonder met Billy Gilmour.

“Hij is een goede gozer, die met iedereen goed kan opschieten. Hakim heeft zelfvertrouwen, zonder dat hij arrogant is. De ene minuut zie je hem bij de Duitse jongens uit de selectie zitten, de andere keer zit hij weer bij de Engelse jongens. Hij heeft een enorm goede invloed, overal binnen de club. Zelfs toen hij geblesseerd was”, geeft een bron van binnen Chelsea te kennen tegenover The Athletic. Ziyech liep in de voorbereiding op dit seizoen een knieblessure op, waardoor hij in het begin van de jaargang weken ontbrak.

Tijdens de revalidatie van die blessure bracht Ziyech veel tijd door met Gilmour, die eveneens met een knieblessure kampte. “Ze zijn tijdens de revalidatie heel close geworden. Je zou dat niet verwachten, aangezien Ziyech 27 is en Gilmour pas 19”, stelt de Chelsea-bron. De Schotse middenvelder speelde dit seizoen zeven wedstrijden in de hoofdmacht van Chelsea, waaronder net als Ziyech afgelopen donderdag in de FA Cup tegen Barnsley.

In aanloop naar dat bekerduel gaf manager Thomas Tuchel te kennen dat Ziyech zich nog niet volledig heeft aangepast op de Premier League. “Het is duidelijk dat hij zich moet aanpassen aan dit soort voetbal, aan deze competitie. Hij is overgenomen van een sterk Ajax, maar zij zijn de benchmark in de Eredivisie. De intensiteit is daar niet hetzelfde, de competitie is anders”, zei de Duitse manager, die in zijn eerste wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers (0-0) een basisplaats inruimde voor Ziyech en hem in de drie daaropvolgende competitiewedstrijden geen minuten liet maken.

Ziyech, die voorlopig goed was voor twee doelpunten en vier assists in negentien officiële wedstrijden voor Chelsea, erkende vorige week in gesprek met Ziggo Sport dat zijn eerste halfjaar in Engeland lastig was. “Ik begon natuurlijk direct met een blessure, teruggekomen, daarna weer een blessure gehad. Dus het loopt nog niet zoals ik dat gehoopt had. Maar, zoals de meesten wel weten, houd ik altijd vertrouwen in mezelf. Ik weet wat ik kan, dus daar maak ik mij niet al te druk om. De echte Ziyech die komt er nog wel aan.” Voor Chelsea wacht komende maandag een thuiswedstrijd tegen Newcastle United.