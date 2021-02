Pato (31) legt met keuze voor nieuwe club aanbod vanuit Irak naast zich neer

Zaterdag, 13 februari 2021 om 09:28 • Chris Meijer

Alexandre Pato vervolgt zijn loopbaan bij Orlando City, zo meldt transferexpert Fabrizio Romano. De Amerikaanse club hint via Twitter eveneens naar de komst van de 31-jarige spits, die zonder club zat sinds zijn vertrek bij São Paulo van afgelopen zomer. Orlando City plaatst twee tweets waarin een eend te zien is, waarmee gewezen wordt naar de bijnaam van Pato.

Romano meldt op Twitter dat Pato zijn handtekening gaat zetten onder een eenjarig contract bij Orlando City. De 27-voudig Braziliaans international treedt daarmee in de voetsporen van landgenoot Kaká, die tussen 2014 en 2017 in Florida speelde. In 2020 eindigde Orlando City als vierde in de Eastern Conference, waarna the Lions strandden in de halve finales van de play-offs. De afgelopen tijd werd ook Heracles Almelo-aanvaller Silvester van der Water nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Orlando City.

Spotted in Orlando today ?? pic.twitter.com/QvonuR60ic — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) February 12, 2021

Pato werd de afgelopen tijd eveneens gelinkt aan een overstap naar Argentinos Juniors en Sivasspor, terwijl er meer belangstelling was vanuit Mexico en de Verenigde Staten. De meest opvallende aanbieding voor de clubloze spits kwam echter uit Irak. Hussein Al-Ankoshei, voorzitter van Al Diwaniya, claimde dat hij onderhandelde met Pato, die een ‘heel groot’ huis met privé-zwembad, een fors salaris en bescherming voor zijn familie zou hebben geëist.

Vorig seizoen verzorgde Pato nog vier doelpunten en twee assists verzorgde in dertien wedstrijden voor São Paulo, waar zijn contract afgelopen zomer afliep. AC Milan haalde de 27-voudig Braziliaans international in 2007 voor 24 miljoen euro weg bij Internacional en twee jaar later nam hij de prestigieuze Golden Boy-award in ontvangst. Corinthians haalde hem in januari 2013 terug naar Brazilië, waarna zijn loopbaan Pato nog langs São Paulo, Chelsea, Villarreal, Tianjin Quanjian en opnieuw São Paulo zou leiden.