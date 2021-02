‘Ik kan me voorstellen dat hij in de ArenA liever aan de andere kant stond'

Zaterdag, 13 februari 2021 om 08:06 • Laatste update: 09:10

Na afloop van de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker tussen Ajax en PSV (2-1) was Mohamed Ihattaren de meest besproken speler. De aanvallende middenvelder werd door verschillende analisten aangewezen als de beste man aan de zijde van de Eindhovenaren, maar werd desondanks door trainer Roger Schmidt voortijdig naar de kant gehaald. Mike Verweij en Valentijn Driessen kunnen zich voorstellen dat Ihattaren woensdag liever aan de andere kant had gestaan.

“Iedereen vond Ihattaren erg goed en dan wordt er door Schmidt geroepen: ‘We moeten het niet overdrijven, want hij is geen Messi’. Ja, Schmidt is geen Guardiola. Zo lust ik er ook nog wel een paar. Wat dat is, weet ik niet”, zegt Verweij in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. “Ihattaren had op zijn Instagram een fragment neergezet van Kenneth Perez. Hij zei dat hij Ihattaren de beste speler vond en dat je dan bij PSV automatisch gewisseld wordt. Als Ihattaren dat post, is dat ondermijnend en niet heel slim in een groepsproces. Dat geeft de frustratie wel aan.”

Ihattaren, wiens contract bij PSV nog loopt tot 2022, gaf na afloop te kennen dat ‘bij Ajax iedereen vooruit wilde voetballen’. “Ik kan me wel voorstellen dat wanneer je in de Johan Cruijff ArenA speelt - niet dat het heel sfeervol was, want die was nu ijskoud en leeg - en de spelers van Ajax ziet, Ihattaren liever aan de andere kant had gestaan. Dat straalt hij uit”, vervolgt de Ajax-watcher van De Telegraaf. “Dat geldt toch voor iedereen?, zo haakt Driesen in. “Iedere voetballer wil toch voor Ajax spelen? Dat is gewoon het hoogste niveau, waar het beste voetbal wordt gespeeld. Dus iedere voetballer wil daar deel van uitmaken.”

Presentator Pim Sedee haalt aan dat Ihattaren misschien eerder naar het buitenland dan naar Ajax zal gaan. “Voor het buitenland is het veel te vroeg”, reageert Driessen. “Laat hem eerst PSV maar bij de hand nemen, dat doet hij niet. Ik vind dat Schmidt hem moeten laten staan, later komt hij dan met onze vriend van PEC Zwolle. Ryan Thomas. Daar ga je de oorlog niet mee winnen. Maar we mogen de lat ook wat hoger leggen voor Ihattaren, want hij levert te weinig momenteel.”

“Hij was in het begin van het seizoen niet fit, dat mag hij zichzelf aanrekenen”, beaamt Verweij. Toch vindt hij het vreemd dat Schmidt Ihattaren naar de kant besloot te halen. “Hij haalt gewoon constant zijn beste spelers eruit. Dat kan, als je dan in januari inderdaad de fitste selectie hebt. Maar Ajax heeft een fittere selectie, zonder die gekke trucs.” Driessen besluit: “Je wisselt om een wedstrijd te winnen. Hij zei dat hij Ihattaren er daarom uit haalde, maar je weet dat je een wapen weghaalt. Dat lijkt mij niet verstandig.”