’AZ zit helemaal niet te wachten op koekenbakkers als Boef’

Zaterdag, 13 februari 2021 om 07:45 • Laatste update: 07:44

Rapper Boef gaf recent in een interview met VICE te kennen dat hij het ‘echt lauw’ zou vinden om een eigen voetbalclub te hebben en suggereerde dat hij AZ wel wilde kopen. Een woordvoerder van de Alkmaarders gaf met een knipoog te kennen dat hij ‘te zijner tijd’ welkom is voor een bak koffie, als hij serieuze plannen heeft. Sportmarketeer Chris Woerts zegt in gesprek met De Telegraaf te moeten lachen om het verhaal over Boef en AZ.

“Het lijkt mij echt lauw om gewoon mijn eigen voetbalclub te hebben, dus. Weet ik veel welke club in Nederland. Als het kan AZ of zo. Ik koop gewoon AZ, pomp er een beetje money in, zet spelers aan het werk. Dat lijkt me lauw, man. Dat lijkt me echt lauw”, zo sprak Boef, wiens echte naam Sofiane Boussaadia is. Een woordvoerder van AZ reageerde in gesprek met De Telegraaf met een knipoog. “We weten dat hij een AZ-aanhanger is. Veel van onze jongens luisteren ook naar zijn muziek. Als hij te zijner tijd echt serieuze plannen heeft, is hij altijd welkom voor een bak koffie.”

“Ik moest heel hard lachen toen ik dat las”, reageert Woerts in een reactie op dit verhaal. “Ik weet niet hoeveel geld je zou moeten meebrengen, maar het past helemaal niet in de filosofie en de langetermijnvisie van AZ om met dit soort types een deal aan te gaan. Dat is kansloos. Die club heeft een groot eigen vermogen en ze zitten daar helemaal niet te wachten op dit soort koekenbakkers. Het is goed dat hij fan is, hij mag een keer optreden voor de wedstrijd, maar voor de rest moet ie zich niet met het beleid bemoeien.”

Woerts, die ook geregeld zijn opwachting maakt in Veronica Inside, haalt een gezegde aan: ‘Als je snel van je geld af wilt, moet je een voetbalclub kopen'. “Ik denk dat het in sommige gevallen clubliefde is, de liefde voor de sport, maar ook omdat men het gevoel heeft dat ze er meer uit kunnen halen. Dat ze de club beter kunnen leiden dan hoe het daarvoor is geleid”, stelt de sportmarketeer. Hij haalt aan dat het lastig is om een voetbalclub te kopen én bescheiden te blijven, omdat er vaak hoge verwachtingen worden gesteld.

“Als je een club koopt, moet je de lijntjes goed korthouden, de investeringen doen op lange termijn en geen dure sterren kopen die aan het einde van hun loopbaan zijn. Dat wordt regelmatig gedaan en dan is het resultaat vaak bedroevend”, zegt Woerts. Hij wijst tegelijkertijd op het feit dat de regels in Nederland met betrekking tot het overnemen van een voetbalclub relatief streng zijn. “Maar de voetballerij is een op ego’s gedreven wereld en als je een voetbalclub koopt, ben je voorpaginanieuws. Maar daar moet je wel afstand van kunnen nemen en houden. Je moet bescheiden blijven en een langetermijnvisie kunnen neerleggen.”